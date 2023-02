O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, fará parte do Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), nos dias 13 e 14 de março, no Minascentro, em Belo Horizonte.

O representante estará ao lado do ministro Federal de Assuntos Econômicos e Ação Climática da Alemanha, Robert Habeck, para falar sobre o futuro da cooperação teuto-brasileira e o relacionamento entre o setor privado e ministerial.

O foco do encontro é propiciar o avanço de empresas, associações setoriais, investidores, autoridades e gestores governamentais. As inscrições são gratuitas.

Este é considerado o evento mais importante da agenda bilateral dos países, que tem a coorganização da Fiemg, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN), e a organização da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias Alemãs (BDI), além do apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A programação do EEBA em Belo Horizonte inclui painéis temáticos, rodadas de negócios, visitas técnicas, reuniões paralelas de grupos de trabalho bilaterais e o encontro da Comissão Mista de Cooperação Econômica Brasil-Alemanha (reunião entre os governos dos dois países).

Todas as informações sobre o EEBA 2023 estão aqui.