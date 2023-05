No próximo dia 25 de maio (quinta-feira) a partir das 10h30, o Sindesp-MG juntamente com o Seac-MG promovem o webinar gratuito “Retenção de Tributos na Prestação de Serviços”, um evento online para associados e não-associados do setor de segurança privada, asseio e conservação. A iniciativa é uma parceira com o escritório Chenut Oliveira Santiago.

Na ocasião, o assessor jurídico do Sindesp, Dr. José Costa Jorge irá apresentar o tema a partir da abordagem de diversos tópicos, como a responsabilidade dos prestadores de serviços em relação aos tributos retidos; a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao tema; as cláusulas de cautela que devem ser incluídas nos contratos. Além disso, o público poderá sanar dúvidas sobre o qual atitude tomar quando o prestador for incluído em divida ativa e se o fisco pode cobrar o tributo do prestador quando houver retenção.

SINDESP-MG

Fundado em 1998, o Sindesp MG foi criado com o objetivo de defender, orientar, coordenar e representar legalmente a categoria econômica das empresas de segurança, vigilância e cursos de formação de vigilantes. Eleita a cada quatro anos, a diretoria do SINDESP MG se reúne semanalmente para discutir e gerenciar as informações do sindicato. Filiado à Fenavist – Federação Nacional das empresas de Segurança e Transporte de Valores, o SINDESP MG vem cumprindo importante papel no combate a clandestinidade e na disseminação de informações pertinentes à categoria.

SEAC-MG

O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Minas Gerais (Seac-MG), fundado em 1981, é focado em fortalecer o segmento, estabelecendo uma relação saudável entre empresas, trabalhadores e o poder público. Entidade representativa do setor de limpeza, conservação e outros serviços terceirizáveis, o Seac-MG busca a unificação da atividade no Estado. Além disso, o Seac-MG implementou importantes ações que contribuíram para moralizar o segmento como a criação do Selo de Idoneidade Fiscal.

Serviço:

Webinar: Retenção de Tributos na Prestação de Serviços – Conheça os riscos para os Prestadores

Data: 25/05

Hora: 10h30

Acesso gratuito pelo link: https://bit.ly/3p7QUqj