O Centro Cultural Usiminas já está preparado para receber mais uma programação gratuita de atividades da Ação Educativa do Instituto Usiminas. Com inscrições abertas, o público já pode se cadastrar para acompanhar espetáculos teatrais e participar das oficinas. A iniciativa conta com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac – 212835), e reforça a atuação social continuada da companhia nas localidades em que mantêm operações.

As atividades são direcionadas para escolas, famílias e comunidades do Vale do Aço, e pessoas de todas as idades podem participar. Nos teatros, ateliês e galerias do Centro Cultural Usiminas, o público poderá apreciar programas de incentivo à leitura, contação de histórias, espetáculos didáticos e oficinas livres de arte.

A Ação Educativa do Instituto Usiminas busca assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Também trabalha no fortalecimento de iniciativas para proteger e salvaguardar o patrimônio natural e cultural do Brasil, incluindo o patrimônio material e imaterial. Esses valores reforçam o compromisso da Usiminas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Organizações das Nações Unidas (ONU). Os interessados em participar podem se inscrever via Sympla, pelo link https://www.sympla.com.br/produtor/educativoinstitutousiminas.