O Centro de Memória Usiminas está com mais uma programação cultural incrível para o Vale do Aço. Com inscrições abertas, o público pode se cadastrar para acompanhar e participar das atividades da Ação Educativa do Instituto Usiminas. A iniciativa conta com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e fortalece a atuação social continuada da companhia nas localidades onde está presente. As ações são direcionadas para escolas e comunidades, e pessoas de todas as idades podem participar.

A primeira atividade é a bordo do Rota 60, uma viagem conduzida por dois personagens que contam as histórias dos processos de produção do aço, percorrendo pontos turísticos da cidade. Nos dias 15, 16 e 17, o público pode participar do Aventura no Viveiro, com uma visita repleta de histórias e ludicidade que contempla a engenhosidade de uma das florestas mais ricas em biodiversidade do planeta. Não para por aí. Ainda tem Histórias do Aço no dia 27/5 e Visita Noturna no dia 30.

Durante todo o mês, o público também pode apreciar as exposições de longa duração. Com entrada gratuita, as obras ficam expostas de quarta a domingo. Há agendamento disponível para grupos escolares. Os interessados em participar podem se inscrever via Sympla, pelo link www.sympla.com.br/educativoinstitutousiminas, ou pelo WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330.

Em 2023, o Instituto Usiminas comemora 30 anos de atuação. Neste período, duas décadas foram dedicadas a um trabalho de formação por meio da Ação Educativa, buscando fortalecer iniciativas para proteger e salvaguardar o patrimônio natural e cultural do país, e contribuir para uma educação de qualidade por meio da aproximação com linguagens artísticas e educativas. “A Usiminas tem uma atuação histórica em responsabilidade social. Essa programação educativa é mais uma iniciativa conectada a um dos focos desta atuação social, que é Cultura e Patrimônio”, destaca Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas.

Serviço:

Centro de Memória Usiminas | Visita às exposições permanentes

Local: Rua Antares, nº 950, bairro Castelo (prédio do antigo Grande Hotel)

Quarta a sábado, das 10h às 18h | Domingo, das 10h às 13h

10/06

Programa de Educação Patrimonial

Rota 60 – Edição Vila Ipanema

Com Luzia di Resende e Diego Martins

Horário: 8h

Ponto de encontro: Rua Nova Almeida, 365

15 e 16/06

Programa de Educação Patrimonial

Aventura no Viveiro com Flora Manga

Local: Viveiro de Mudas da Usiminas

Horário: 8h e 14h

Exclusivo para escolas.

17/06

Programa de Educação Patrimonial

Aventura no Viveiro com Flora Manga

Local: Viveiro de Mudas da Usiminas

Horário: 8h e 14h

27/06

Programa de Educação Patrimonial

Histórias do Aço com Flora Manga e Rosane Dias

Local: Usina de Ipatinga

Horário: 8h e 14h

Exclusivo para escolas.

30/06

Ação Educativa

Visita Noturna com a Ação Educação do Instituto Usiminas

Local: Centro de Memória Usiminas

Horário: 19h