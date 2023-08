Com o objetivo de qualificar os profissionais da área de vendas, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e o Sebrae lançaram, na manhã desta terça-feira (8), a Escola de Vendedores. O evento ocorreu na sede das entidades e contou com a presença de empresários, lojistas e diretores da Aciapi-CDL, que puderam conferir os detalhes desse novo projeto.

O curso terá duração de setembro a novembro, dividido em quatro módulos (Profissional de Vendas – Comportamental; Atendimento e Negociação; Marketing Digital; Fechamento e Pós-Venda). Um total de 52 horas e 30 minutos. Todo aluno receberá uma camisa da Escola de Vendedores, uma pasta, uma caneta, uma garrafinha e um bloco para anotações. Todos os dias de treinamento será fornecido um lanche para os alunos nos intervalos.

SERVIÇO DE QUALIDADE

Conforme o presidente da Aciapi, Luis Henrique Alves, a Escola de Vendedores é um curso que veio para fazer a diferença na vida das empresas e também das pessoas que participarem dessa capacitação. “Preparamos um curso com muito carinho e com muita qualificação. É mais um serviço de qualidade que as entidades estão oferecendo para o associado e empresariado”, afirmou.

APOIO

O presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, destacou que o apoio dos empresários na Escola de Vendedores é fundamental. “Acredito que quanto mais pessoas participarem desse novo projeto, melhor será para o comércio em geral. Portanto, contamos com o apoio de todos os empresários, lojistas e prestadores de serviços”, disse.

ESTUDO

O analista do Sebrae, Alessandro Lima Challub, informou que foi realizado um estudo e uma análise de conteúdo e de datas para formatar essa ideia da Escola de Vendedores. “Gostaria de dizer que não vamos medir esforços para trazer os melhores profissionais para atuarem como instrutores e para que ocorram boas capacitações”, ressaltou.

Em relação aos valores para participar da Escola de Vendedores ou outras informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (31) 3828-5151.

PESQUISA

O projeto da Escola de Vendedores foi formatado com base nos dados de uma pesquisa realizada em 2022 e 2023, com empresários de diversos segmentos, aponta que 87,9% dos respondentes, teriam demanda para contratar novos funcionários na área de vendas para trabalhar em suas empresas, enquanto 12,1% afirmaram que não teriam essa demanda no momento.

De acordo com as respostas, 52,3% contratariam entre um e dois funcionários, 33% entre três e cinco funcionários e 14,8% mais de seis funcionários.

Na sequência, 54,5% dos respondentes informam que sua empresa enfrenta rotatividade de funcionários na área de vendas. A pesquisa também mostra que as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas em relação ao funcionário de vendas seriam “falta de qualificação”, “não atinge metas estabelecidas” e “não se enquadra com o perfil da empresa”. Todos esses motivos apareceram com percentuais entre 33,3% e 20,2%.

Questionados se enfrentam dificuldade em contratar profissionais na área de vendas, a maioria (86,5%) aponta que “sim” e 13,5% que “não”.