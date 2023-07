Em Coronel Fabriciano, 780 alunos da rede municipal de Educação terão atividades ao longo desta semana. Mas desta vez, a lição é se divertir. Estamos falando da 9º edição do Festival de Férias. O evento, que já entrou para o calendário da rede municipal de Educação, privilegia os estudantes de todas as faixas etárias que conseguem se destacar com boas notas ao longo do semestre letivo.

No primeiro semestre de 2023, mais alunos se esforçaram e o resultado são 280 participantes a mais em relação à 8ª Edição do Festival de Férias, realizada em janeiro.

“Começamos com 200 crianças (em 2018) e agora chegando a quase 800 crianças. Isso demonstra que elas estão se dedicando cada vez mais. O Festival é um momento de dar oportunidade para essas crianças serem recompensadas pelos esforços que fizeram ao longo do semestre e participar desta semana de integração e fortalecimento de vínculo. Estamos felizes por poder proporcionar este momento e esperamos que todos saiam felizes deste festival”, conta o prefeito Marcos Vinicius, agradecendo todos os envolvidos na programação especial.

O festival reúne cerca de 780 estudantes representando todas as escolas. As atividades misturam competições esportivas, brincadeiras, passeios e momentos de guloseimas.

PROGRAMAÇÃO

A semana de atividades começa na segunda-feira no Clube Olímpico no Amaro Lanari e no Clube Sinttrocel.

Os estudantes recebem um kit contendo uniforme, squeeze / garrafinha de água, boné, lanches e participam de sessões de artes e cinema, esportes como natação, futebol de campo; dança; cama elástica; festival de pipoca e algodão doce. O transporte também é por conta do município.

A abertura aconteceu nesta segunda-feira (24), com uma caminhada no centro da cidade saindo da Praça do Barrilzinho até a prefeitura. A programação vai até sexta-feira, 29/07.

SOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO

O Festival é realizado desde 2018 com recursos próprios da Prefeitura. A iniciativa é aprovada pela comunidade escolar e já virou uma tradição para os alunos da rede municipal no período das férias.

Além dos alunos que se destacam pelo bom desempenho escolar, o Festival de Férias também tem a preocupação com a inclusão de crianças com deficiência que estudam na rede municipal.

“Nesta edição superamos todas as expectativas, inclusive quanto ao número de pais participantes levando os filhos da educação especial. E isso é muito bom pois há uma maior socialização e oportunidade de aprendizado diferente para as crianças”, conclui o secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra.