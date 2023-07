Representantes das escolas da rede municipal de ensino de Ipatinga participaram com destaque da 26ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), evento nacional que incentiva o interesse dos estudantes por estas áreas da ciência. Foram 39 medalhas conquistadas na competição anual promovida pela Sociedade Astronômica Brasileira em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB).

Neste ano, alunos do 3º ao 9º ano das Escolas Municipais Carlos Drummond de Andrade, Deolinda Tavares Lamego, Hermes de Oliveira Barbosa, Padre Bertollo, Padre Cícero de Castro, Professora Maria da Conceição Pena Rocha, Vilma de Faria Silva, Zélia Duarte Passos, Levindo Mariano, Gercy Benevenuto e João Reis tiveram performances muito revelevantes na competição.

Entre as 39 medalhas conquistadas pelos alunos de Ipatinga, oito são de ouro, 28 de prata e três de bronze.

O prefeito Gustavo Nunes destacou que a participação na OBA proporciona aos alunos a oportunidade de ampliar seus horizontes, despertando o interesse pela ciência e pela astronomia, além de estimular o desenvolvimento de habilidades como o raciocínio lógico, a observação e o trabalho em equipe.

“Essa conquista representa mais um passo na formação de futuros cientistas e profissionais comprometidos com a busca pelo conhecimento. Essa vitória é motivo de orgulho para as escolas municipais e para toda a comunidade educacional de Ipatinga”, comemorou.

A secretária de Educação de Ipatinga, Patrícia Avelar, parabenizou todos os alunos que participaram da Olimpíada, bem como os professores e equipe diretiva das escolas municipais, que deram todo suporte aos educandos. “Essa conquista é resultado do esforço conjunto de alunos e educadores, que mostraram dedicação e empenho na busca pelo conhecimento científico”, refletiu.

A OBA é aberta à participação de escolas públicas e privadas, tanto urbanas quanto rurais, contemplando alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio. A competição ocorre dentro das próprias instituições de ensino, proporcionando uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento dos estudantes no campo da astronomia.