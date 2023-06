A visita de alunos de duas escolas da rede municipal de ensino de Timóteo às hortas da Associação dos Agricultores Familiares de Timóteo (Agrifat) do município nesta semana marca uma nova etapa da proposta do projeto “Merenda que dá Gosto”, da Prefeitura de Timóteo, desenvolvido por meio das nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer nas unidades da rede municipal de ensino.

Na terça (27) e na quarta-feira (28) desta semana alunos das Escolas Clarindo Carlos Miranda e Angelina Alves de Carvalho conheceram um pouco da realidade da roça, durante visita nas hortas localizadas no bairro Licuri, área rural do município. No caso da Escola Clarindo as professoras estão trabalhando a criação de uma horta no terreno da unidade localizada no bairro Macuco. Já a Angelina, localizada no Bela Vista, a ideia era que um dos membros da Agrifat fizesse uma palestra sobre como funciona uma horta, mas após a sugestão da produtora rural e ex-presidente da Agrifat, Silmara da Silva Ferreira, os alunos foram levados até o campo para conhecer de perto a produção agrícola.

Silmara se encarregou de receber os alunos e professoras e mostrar como é o plantio das hortaliças e demais tubérculos. “Foi uma experiência bem legal ver os alunos todos uniformizados conhecendo de perto como é a produção na roça dos produtos que eles consomem na merenda. Isso fortalece e valoriza a agricultura familiar em Timóteo”, destacou Silmara.

Desde o início da atual gestão, em julho de 2018, a Prefeitura de Timóteo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura reforçou o apoio à agricultura familiar. Em parceria com o escritório da Emater de Timóteo foi encaminhado um projeto ao Ministério do Trabalho com o objetivo de fomentar a produção agrícola e facilitar a comercialização da produção da Agrifat.

HORTA NA PORTA

Com isso o Ministério aprovou a destinação de R$ 245.144,88 para as atividades da Agrifat. Os recursos foram utilizados na aquisição de um veículo utilitário para o transporte da produção agrícola, para a montagem de estufas agrícolas, instalação de sistema de irrigação e de equipamentos para a geração de energia fotovoltaica e perfuração de um poço artesiano. Dando sequência à proposta de fortalecer a agricultura familiar, em março deste ano o prefeito Douglas Willkys assinou um termo de cessão de posse de uma área pública de dois mil metros quadrados no bairro Licuri, na zona rural do Município, onde será construída a sede da Agrifat.

Para além da visita dos alunos, Silmara conta também que tem percebido o aumento do desejo de as escolas de Timóteo conhecerem um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Agrifat, associação que fornece parte das hortaliças e biscoitos consumidos nas escolas do município. Ela aproveitou também para explicar um pouco mais sobre o projeto “Horta na Porta” desenvolvido pela entidade no fornecimento de produtos frescos para os moradores da cidade. As entregas são feitas às sextas-feiras e sábados através de pedidos pelo Instagram @Jhonessilmara ou pelos WatsApp 31971201738 ou 3199886852.

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

A nutricionista e coordenadora de Bem-estar e Saúde do Educando da Secretaria de Educação Tathiane Ferreira Silva cita também que as escolas da rede municipal vêm desenvolvendo projetos para os alunos conhecerem um pouco mais sobre os alimentos e seus processos produtivos do campo até a mesa. “Na visita às hortas da Agrifat, eles tiveram a oportunidade de conhecer as plantações e os produtos que eles consumem no dia a dia da merenda escolar”, citou nutricionista.

Paralelamente a isso, a Secretaria de Educação desenvolveu no início deste ano algumas ações contra a obesidade infantil por meio do projeto Programa Saúde na Escola (PSE), uma iniciativa intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação adotada pelo Município de Timóteo através das Secretarias Municipais de Educação e Saúde. A iniciativa compreendeu visitas nas escolas pelas nutricionistas e por agentes comunitários de saúde com palestras e bate-papos com os estudantes da educação básica.

De acordo com Tathiane Silva, para além desse projeto realizado no início do ano, a Secretaria Municipal de Educação tem realizado palestras nas escolas sobre educação alimentar e nutricional com para estimular uma alimentação mais saudável na rotina dos alunos. “Agregar educação alimentar e nutricional ao processo educacional contribui com uma melhor aceitação da alimentação escolar saudável e por consequência na valorização da produção rural local”, disse Tathiane Silva.