Visando a ampliação e o fortalecimento do Programa Aluno Bilíngue, do Colégio Tiradentes (CTPM), a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da sua Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social (DEEAS), assinou termo de cooperação mútua com o New Mexico Military Institute (NMMI), objetivando intercâmbio cultural de alunos entre as duas instituições, desenvolvimento de uma língua adicional, interação, cooperação e expansão das relações bilaterais.

Fundado em 1891, o New Mexico Military Institute (em português, Instituto Militar do Novo México) localizado na cidade de Roswell no Novo México – EUA, oferece uma rica história e tradição em desenvolvimento de habilidades e hábitos de liderança através do incentivo ao envolvimento na comunidade e promoção de comportamento moral e íntegro.

Neste ano, dois alunos do Colégio Tiradentes de Ipatinga, após processo seletivo criterioso, que engloba entre outros itens o conceito disciplinar e média de notas, se juntarão a outros 21 alunos da Rede CTPM para imergirem nesta incursão extremamente importante para ampliar a visão de mundo e vivenciar novas culturas.

O aluno Pedro Henrique Tavares Lemos Dias disse ter se surpreendido com a notícia de ser um dos selecionados e está animado para conhecer a cultura americana e melhorar o inglês. Ele acredita que a experiência nos EUA será cheia de desafios e aprendizados que o ajudarão a crescer como estudante e a alcançar objetivos na vida, que cada momento será valioso.

Já a aluna Juliana Luiza Nunes Gonçalves ficou muito feliz com a chance de vivenciar essa experiência única que trará benefícios para seu crescimento pessoal e educacional. Ela imagina que a experiência nos EUA será desafiadora, mas muito importante para ampliar seus conhecimentos tanto na língua inglesa quanto na cultura de outros países.

Nesta sexta-feira, 29 de julho, a comitiva embarcará rumo a uma jornada de crescimento e aprendizado sem igual, o intercâmbio terá a duração de quatro meses, findando em novembro próximo.