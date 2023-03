A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), realizou na tarde dessa quinta-feira (16) o encerramento de mais uma etapa da “Oficina da Orientação para o Mundo do Trabalho”. Com início no dia 7 de março, a turma formada por 25 mulheres se reuniu no plenário da Câmara Municipal para a conclusão do programa. A carga horária de cada oficina é de 16h.

O programa tem como parceiros o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Rede Cidadã, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Faculdade Única.

SOBRE O PROGRAMA

“O Programa Nacional de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho, como o próprio nome já diz, surge como iniciativa da Política Nacional da Assistência Social para promover aos usuários da Secretaria especializada na área a oportunidade de acesso ao mundo do trabalho. Tem como eixos de atuação a identificação e sensibilização de usuários; o desenvolvimento de habilidades pessoais e orientação sobre o mundo do trabalho; o acesso a oportunidades e o monitoramento do percurso de seus usuários no mundo do trabalho. É estratégia presente em todas as ações a articulação com a rede socioassistencial, tendo as demais políticas e classes empresariais como parceiros na promoção de oportunidades”, explica Jany Mara Bartolomeu, secretária da SMAS.

“Após a conclusão das oficinas, os participantes são encaminhados para as oportunidades existentes, processo seletivo das empresas parceiras para qualificação e capacitação. Em relação a essa turma, especificamente, o público foi formado exclusivamente por mulheres, em alusão ao mês de março, em que se celebra o Dia das Mulheres”, explica Arli Germana da Silva Schuchter, gerente da Seção de Inclusão Produtiva (Seinp).

NOVAS TURMAS

Novas turmas deverão ser formadas no mês de abril. O limite de cada uma é de 25 pessoas. Um dos critérios para participar das oficinas, explica a secretaria, é ser residente do município, estar cadastrado no CadÚnico e possuir encaminhamento do Cras ou Creas de sua região.

Os interessados em participar de novas oficinas devem ligar para o telefone (31) 3829-8062, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h.