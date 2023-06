A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e destinos atendidos no Brasil, está com inscrições abertas para jovens que desejam ingressar na área de manutenção de aeronaves, uma das mais premiadas da companhia, por meio da segunda edição do Programa de Estágio Técnico. Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas, sendo 20 alocadas no hangar da Azul em Viracopos (Campinas) e outras 10 no hangar da empresa em Pampulha (Belo Horizonte).

Os interessados em participar do programa deverão ter mais de 18 anos e cursando técnico de Manutenção de Aeronaves, a partir do módulo básico em uma escola credenciada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), além de residir em Campinas ou Belo Horizonte. O processo seletivo é composto por diferentes etapas, iniciado com as inscrições on-line, passando por testes, dinâmicas e entrevistas on-line.

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 2 de julho no link do Programa de Estágio. Já o início do estágio ocorrerá em 14 de agosto, com duração de 12 meses.

Durante o Programa de Estágio, os aprovados terão acesso a uma trilha de desenvolvimento de competências técnicas voltadas para a área de manutenção de aeronaves, workshops técnicos e comportamentais, encontros com lideranças, job rotation e acompanhamento do time de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Azul.

Entre os benefícios que os aprovados terão direito ao ingressar no Programa de Estágio Técnico estão a bolsa-auxílio e a concessão de passagens aéreas. Além disso, eles também contarão com seguro de vida, auxílio transporte, alimentação no refeitório próprio da companhia em Viracopos (Campinas-SP) e vale-refeição em Pampulha (Belo-Horizonte-MG), convênios médico e odontológico, desconto farmácia, Gympass e Zenklub.

“Buscamos jovens que queiram aprender e crescer junto com a empresa aérea que mais conecta o Brasil. Temos um plano audacioso de crescimento para os próximos anos e com isso o aumento da demanda de trabalho em nossos hangares acaba sendo esperado. Com esses novos postos de trabalho em Campinas e em Belo Horizonte, queremos atrair aqueles jovens que tenham paixão pela aviação”, destaca Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes da Azul. Ainda segundo o executivo, é importante ressaltar que, como empresa que constrói equipes mais diversas e inclusivas, a Azul espera receber um grande volume de inscrições de jovens mulheres que queiram ingressar na área de manutenção.