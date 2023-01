A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), divulgou nesta segunda-feira (30) o catálogo de cursos técnicos oferecidos na 3ª edição do programa Trilhas de Futuro. Os estudantes interessados em uma vaga para as formações profissionais gratuitas oferecidas pelo programa já podem acessar o site para conferir a disponibilidade das opções em suas regiões. No documento estão listadas as instituições, cursos e municípios que estarão com vagas abertas.

As inscrições começam na quinta-feira (02/02), vão até 15/02, e poderão ser feitas exclusivamente pelo site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

Nesta edição, o programa oferecerá 40 mil novas vagas em todas as regiões do estado, com 77 opções de cursos técnicos gratuitos em instituições públicas ou privadas, em diversas regiões do estado. O objetivo é capacitar jovens para alcançarem oportunidades no mercado de trabalho. Além da formação gratuita, o estudante participante receberá uma ajuda de custo para transporte e alimentação, que a partir de maio próximo terá um reajuste, de R$ 18 para R$ 20 por dia.

Para acessar o catálogo do Trilhas de Futuro, clique neste link.

INSCRIÇÕES

As inscrições começam em 2/2 e poderão ser feitas por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site do programa. Será divulgado na página de inscrição, um arquivo com a listagem completa de cursos disponíveis, às instituições ofertantes, o turno e o município de oferta. A previsão de início das aulas é em abril deste ano.

Poderão se inscrever para as vagas, estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Médio e também cidadãos que já concluíram essa etapa de ensino. Não há restrição de idade para participar dos cursos, mas as alocações das vagas seguem os critérios previstos na Resolução 4.794/2022.

PROGRAMA REFERÊNCIA

A iniciativa de sucesso, que é o maior programa de formação profissional de jovens estudantes já desenvolvido pelo Governo de Minas, tem inspirado governos de outros estados. Como o governo do Espírito Santo, que por meio do seu secretário de Estado de Educação, Vitor de Angelo, esteve reunido com a equipe técnica da SEE/MG para conhecer mais sobre o programa de formação profissional.

Além disso, em dezembro de 2022, o governador Romeu Zema destacou o programa, durante o evento Pacto pela Aprendizagem, promovido pela organização Todos pela Educação, em Brasília. A reunião teve a participação de 16 governadores, e contou também com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e membros do grupo de educação, que na época integraram a equipe de transição do atual governo federal.

Atualmente, cerca de 100 mil alunos estão matriculados em um dos 78 cursos oferecidos em 181 instituições credenciadas, em 123 municípios mineiros. Desde o lançamento do programa, em 2021, o Governo de Minas já investiu cerca de R$ 1 bilhão nesta iniciativa.