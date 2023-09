A Católica EAD está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Concessão de Bolsa Social de Estudo para o segundo semestre de 2023. As vagas são para os cursos na modalidade a distância de graduação e tecnológicos dos polos próprios da Católica EAD. Em Brasília e Ceilândia (DF), Recife (PE), Coronel Fabriciano e Ipatinga (MG), o prazo de inscrição é até o dia 1º de outubro. Já para o polo de Palmas (TO) o prazo se encerra no dia 24 de setembro. As inscrições devem ser feitas por questionário eletrônico. Confira os requisitos no edital disponível no site www.catolica.edu.br

Hoje a Católica EAD está presente em todas as cinco regiões do país e também no exterior, em países como Portugal, Estados Unidos e Japão. A maioria dos cursos de graduação e pós-graduação possui classificação máxima do Ministério da Educação (MEC). Vale reforçar que o diploma EAD tem a mesma validade do diploma presencial.

CURSOS

A cada ano, o portfólio de cursos aumenta, acompanhando o mercado e a necessidade dos alunos. Atualmente são 50 cursos de graduação entre Bacharelados, Licenciaturas e Tecnólogos disponíveis na plataforma EAD. Confira todas as opções disponíveis no site: https://www.catolica.edu.br/unidade/ead#cursos

Serviço:

Processo Seletivo de Concessão de Bolsa Social de Estudo na Católica EAD

Inscrições abertas até 1º de outubro para os polos Brasília e Ceilândia (DF), Recife (PE), Cel. Fabriciano e Ipatinga (MG)

Até 24 de setembro para o polo de Palmas

Confira os requisitos no edital: Clique Aqui

Mais informações: www.catolica.edu.br