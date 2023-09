Estão abertas as inscrições Programa Profissional do Futuro – Estágio Cenibra 2024, com vagas para estudantes de cursos técnicos e de graduação. O programa é considerado uma oportunidade para profissionais em formação ganharem experiência prática e lançarem suas carreiras em uma das principais indústrias de Minas Gerais, com um ambiente dinâmico e desafiador.

O período de inscrição vai de 06/09 a 09/10. Poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados nos cursos durante o período de contrato de estágio, com formação prevista em 2024 ou 2025, preferencialmente. Os interessados deverão ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

A seleção dos candidatos será 100% virtual. Serão ofertadas vagas para atuação nas áreas Industrial, Florestal e Administrativa. O início do estágio será em Janeiro/2024, com duração de até dois anos.

Para se candidatar e obter mais informações, o estudante deve acessar o site cenibra.gupy.io, ler o Regulamento e escolher a vaga pela qual tem interesse.

A Cenibra se destaca por ser uma empresa diversa e inclusiva. Por isso, todas as posições de estágio estão abertas a Pessoas com Deficiência (PcD).

Após a inscrição, os candidatos serão submetidos às etapas de avaliações, quando receberão testes personalizados por meio da plataforma e serão identificados de acordo com os perfis de maior aderência à cultura da empresa. Posteriormente, os classificados entrarão na fase de pré-seleção e serão entrevistados via videoconferência. Os aprovados passarão pelas etapas de documentação e contratação.

BENEFÍCIOS

A Cenibra oferece diversos benefícios, tais como: bolsa auxílio-estudante, transporte seletivo para as cidades da região, uniforme, seguro obrigatório e alimentação. Ao longo do estágio, será disponibilizada aos estudantes uma série de treinamentos do Programa de Desenvolvimento da Universidade Corporativa Cenibra (UCC), o que favorecerá a ampliação dos conhecimentos, novas habilidades e atitudes, e promoverá o crescimento pessoal e profissional.

CURSOS DE GRADUAÇÃO

Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Sanitária, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Sistema da Informação.

CURSOS TÉCNICOS

Automação Industrial, Edificações, Elétrica, Eletrônica, Enfermagem do Trabalho, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho.

Mais informações: comunicacaocorporativa@cenibra.com.br | 0800 283 3829.