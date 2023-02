A Cenibra realizou a distribuição de mochila e materiais escolares para os estudantes matriculados no 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e no 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Dentre os materiais distribuídos, estão cadernos, estojos, canetas, lápis, pincéis, borrachas, apontadores e colas. Ao todo, serão entregues mais de 2,7 mil kits.

Além da distribuição de materiais, a Cenibra também reembolsa, mensalmente, parte dos custos com despesas escolares aos trabalhadores estudantes e oferece auxílio-creche às empregadas que possuam filhos de até 18 meses de idade.