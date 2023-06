O Colégio Católica Timóteo promove Caminhada pela Paz, neste sábado (17), às 8h30, na Praça 1º de Maio. Durante percurso pelo Centro, alunos, familiares e comunidade vão levar cartazes e mensagens positivas para conscientizar a população sobre a importância de estimular a cultura de paz.

No final do trajeto, que terá duração de aproximadamente 50 minutos, serão realizadas atividades recreativas com brincadeiras, leitura de histórias, jogos, distribuição de brindes e exercícios de alongamento. Em seguida, haverá celebração na igreja São José.

“O Colégio Católica de Timóteo convida todos a cultivarem a paz. Por meio do amor educativo e de uma formação integral pautada em valores cristãos, queremos contribuir para a sociedade. Vamos juntos transformar o mundo em um lugar mais justo, mais humano e melhor para viver”, diz a diretora Ledsônia Ferreira.