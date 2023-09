O Projeto Roteiro Cultural: Encontro com a História de Ipatinga tem se destacado por conectar a comunidade escolar ao rico patrimônio histórico de Ipatinga de uma forma lúdica e inspiradora. Até o momento, foram realizadas 17 viagens, com 7 escolas e 510 alunos, aos roteiros “Arquitetura e Arte” e “Natureza e Religiosidade” que, juntos, contemplam 9 patrimônios. “Convidamos a contadora de história Dani Alves e o músico Douglas Neto para mediar as visitas aos bens tombados do nosso Roteiro Cultural. Para a locomoção dos estudantes entre os patrimônios, escolhemos o conhecido e charmoso Trenzinho Caramelo, que deixa as visitas ainda mais atraentes e divertidas”, disse Leila Cunha, uma das idealizadoras do projeto.

As visitas escolares aos bens culturais foram iniciadas com o roteiro Arquitetura e Arte, que contempla a Fazendinha, localizada no bairro Ferroviários, a Academia Olguin, no Santa Mônica, o Teatro Zélia Olguin, no Cariru e o Centro de Memória Usiminas, no bairro Castelo, antigo Grande Hotel Ipatinga. “As crianças tiveram a oportunidade de percorrer todos esses locais, explorando suas memórias e histórias, finalizando o itinerário no Centro de Memória Usiminas – esse espaço maravilhoso que temos na cidade e que fica aberto à comunidade de quarta a domingo para visitas”, explicou Leila.

No segundo roteiro, “Natureza e Religiosidade”, os participantes tiveram a oportunidade de visitar os patrimônios culturais: Parque Ipanema, a Igreja Nossa Senhora da Esperança, no Horto, o Clube Dançante Nossa Senhora do Rosário e a Igreja São Vicente de Paulo, ambos no Ipaneminha.

As visitas ao roteiro cultural, “Caminhos do Trem”, serão realizadas nos dias 19 e 20 de setembro e no mês de outubro. Este roteiro contempla as Ruínas Estação Pedra Mole (Cariru), as Casas dos Ferroviários (Veneza), o Pontilhão de Ferro (Centro), a Estação Memória Zeza Souto (Centro) e o Complexo Turístico Estação Pouso de Água Limpa (Veneza).

PASSAPORTE CULTURAL

Para registrar a visita, é entregue aos participantes um passaporte que contém informações sobre os bens tombados de Ipatinga, com espaço para ser carimbado. “Em cada passeio é visitado um roteiro cultural, e para registrar a visita os passaportes são carimbados. Ao concluir a visitação de um dos roteiros, o participante poderá acessar o site www.finotratoproducao.com.br e emitir o seu certificado, tornando-se assim um viajante amigo dos patrimônios culturais de Ipatinga”, acrescentou Aparecida Sampaio, turismóloga e também idealizadora do projeto.

PROJETOS FUTUROS

Embora as vagas para as próximas visitas já estejam esgotadas devido à alta demanda, Aparecida Sampaio expressou sua satisfação com a resposta da comunidade. “As pessoas querem saber e conhecer a história da nossa cidade. A demanda está grande e já estamos buscando novos patrocínios ou até a renovação atual, da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, para que possamos atender outras escolas, como também a comunidade em geral, que também tem nos procurado”, afirmou Aparecida Sampaio.

Outra possibilidade para aqueles que querem conhecer os roteiros culturais é a visitação online aos patrimônios culturais: “Além das visitas físicas, o projeto oferece visitas online, permitindo que as pessoas explorem do próprio celular ou computador, 13 dos 14 bens tombados pelo patrimônio histórico no site “https://www.finotratoproducao.com.br/”, disse Aparecida Sampaio. “A visita 360 ao Centro de Memória Usiminas será lançada em outubro, tornando ainda mais acessível a história de Ipatinga para todos”, acrescentou.

O Projeto Roteiro Cultural Encontro com a História de Ipatinga é uma iniciativa que promove a educação, a cultura, o turismo e o amor pela história local. Produzido pela Fino Trato Produção, ele conta com o apoio da Cozinha & Arte e patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Todas as informações e programação do projeto estão disponíveis no instagram: (@finotratoproducao) e no site da Fino Trato.