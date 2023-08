Possibilitar oportunidades que agregam ao crescimento profissional e ascensão ao mercado de trabalho é um dos fundamentos o Colégio São Francisco Xavier (CSFX), administrado pela Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX). Seguindo esse compromisso, a Instituição, por meio do programa social, Trilhas de Futuro, acaba de formar 443 alunos na qualificação de cursos técnicos profissionalizantes gratuitos, ofertados por meio de bolsas de estudo 100% gratuitas.

A iniciativa, promovida em parceria com o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE/MG), oferta a alunos de escolas públicas do 2º e 3º ano do Ensino Médio, além de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), cursos técnicos de formação profissional, com perspectiva de empregabilidade, por meio da expertise das instituições credenciadas. Em três edições do programa, os recursos aplicados à instituição, foi de cerca de 10 milhões. Ao participar da iniciativa, os alunos beneficiados contam com um auxílio alimentação e vale-transporte, como suporte ao acesso às escolas.

“Formar novos alunos em mais uma etapa do projeto, reforça o compromisso e a contribuição do CSFX, na promoção de oportunidades que capacitam jovens por meio da inclusão social. O recurso concedido pelo governo de Minas, proporciona além da formação, a oferta de benefícios que viabilizam transporte e alimentação, promovendo a realização do programa de forma integral”, declara a coordenadora de cursos do CSFX Técnico, Blenda Rangel de Carvalho.

Para Aline Lima, recém-formada no curso técnico de Enfermagem, participar do programa tornou possível a realização de um sonho profissional. Há poucos dias de concluir o curso, Aline já estava com a contratação efetiva encaminhada para atuar na UTI do Hospital Márcio Cunha.

“Sempre quis fazer o curso, mas era difícil arcar com o valor da mensalidade. Apesar de correr atrás da bolsa, algo sempre saía fora do planejado e tudo ia por água abaixo. Quando o Trilhas apareceu eu vi no projeto, uma grande oportunidade para realizar meu sonho, e logo no primeiro dia de inscrição eu me candidatei a vaga. Os benefícios me ajudaram muito a suprir o transporte, alimentação e outros gastos durante o curso!

O CSFX Técnico atua como parceiro do Programa desde a sua primeira edição, realizada em 2021. Durante os três anos de atuação, a iniciativa já beneficiou 1.026 alunos do Vale do Aço com a oferta cursos técnicos em Administração, Análises Clínicas, Enfermagem, Estética, Informática, Mecânica e Segurança do Trabalho.

Saiba mais sobre programa Trilhas de Futuro: https://www.trilhasdefuturo.mg.gov.br/