O Colégio São Francisco Xavier Técnico (CSFX), em Ipatinga, administrado pela Fundação Educacional São Francisco Xavier, está com inscrições abertas para bolsas de estudos 100% gratuitas até o dia 15 de fevereiro. A iniciativa é do Projeto Trilhas de Futuro do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE/MG).

O Trilhas de Futuro oferece aos jovens cursos técnicos de formação profissional, com perspectiva de empregabilidade, aproveitando-se da infraestrutura já existente e da expertise de instituições públicas e privadas credenciadas. Os participantes também contarão com um auxílio alimentação e vale-transporte, essenciais para facilitar o acesso às escolas.

Serão disponibilizadas vagas em todas as regiões do Estado. No Colégio São Francisco Xavier, as vagas serão distribuídas para os cursos de Administração/manhã, Enfermagem/manhã e tarde; Estética/manhã, Informática/manhã e tarde, Mecânica/noite e Segurança do Trabalho/manhã.

“Nossa parceria com o Trilhas de Futuro tem dado muito certo. É uma satisfação contribuir com essa iniciativa que busca um futuro melhor para os jovens, oferecendo-lhes oportunidades de capacitação técnica de forma gratuita”, comenta Blenda Rangel de Carvalho, coordenadora de cursos do Colégio São Francisco Xavier Técnico.

Os interessados podem se inscrever no site do programa Trilhas de Futuro: https://www.trilhasdefuturo.mg.gov.br/