Uma semana voltada para ações que alertam sobre como podemos agir diante da crise global de água e saneamento. Essa é a proposta da Aperam South America e da Fundação Aperam Acesita, em parceria com a Secretaria de Educação de Timóteo e Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, para marcar o Dia Mundial da Água, dia 22 de março, com uma semana inteira de ações. A iniciativa teve início na última segunda-feira (20) e encerrou nesta sexta-feira (24) com a circulação da intervenção teatral: “Fábula do Beija-Flor”.

A intervenção teatral está alinhada à proposta da Organização das Nações Unidas (ONU), que em 2023, propõe o tema “Acelerando Mudanças – Seja a mudança que você deseja ver no Mundo”, com o objetivo de discutir formas de solucionar a crise global da água e saneamento. Assim como na Fábula do Beija-flor, que pretende que as pessoas sejam como beija-flores na gestão da crise da água, em que cada um faça a sua parte para contribuir com a vida.

“Estamos levando para as escolas a conscientização com a Fábula do Beija-flor, que traz uma importante mensagem há gerações. Estamos convidando os estudantes a repensarem suas atitudes em relação ao uso e consumo da água em casa, na escola, na comunidade, assumindo o compromisso de mudança”, frisou a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Juliana Jácome.

A intervenção passou pelas escolas estaduais Getúlio Vargas, Tenente José Luciano, Leôncio de Araújo, José Ferreira Maia e Capitão Egídio Lima e escolas municipais José Moreira Bowen, Clarindo Carlos Miranda, Virgínia de Souza Reis, Angelina Alves de Carvalho, Joaquim Ferreira de Souza, Profª Maria Aparecida Martins Prado, Limoeiro, Ana Moura e Novo Tempo. Ao todo, 14 escolas públicas de Timóteo, alcançando cerca de 800 alunos do 4º ano do Ensino Fundamental.

Segundo a diretora da Escola Estadual Capitão Egídio, Roseliana Angélica Gabriel a intervenção teatral foi recebida com grande interesse, curiosidade e motivação pelos alunos da escola. “Nosso alunos ficaram encantados. Um tema importante como o dia da Água normalmente chama a atenção no âmbito escolar, quando vem acompanhado de arte, música e cores o assunto ganha uma notoriedade maior. E o tema nos provoca a contribuir fazendo a nossa parte”, enfatizou.

CONCURSO DE FÁBULAS

A Fundação Aperam Acesita abriu a programação alusiva ao Dia Mundial da Água no dia 7 de março, lançando o Concurso de Reescrita de Fábulas para estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas de Timóteo. O objetivo do concurso é fomentar, articular e contribuir para o desenvolvimento e gosto pela leitura e escrita; o raciocínio de maneira lúdica e prazerosa, além de incentivar a criatividade. A premiação está prevista para o mês de abril.

Além das ações voltadas para o público escolar, a Aperam e a Fundação Aperam também envolveram a comunidade em geral e seus colaboradores, foram colocados três pontos de interrogação propositalmente em frente ao escritório central, para instigar todos a conhecerem e participarem das ações do Dia Mundial da Água.

Quer saber mais, acesse: https://brasil.aperam.com/dia-mundial-da-agua-2023/