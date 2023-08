As equipes de robótica, MicroSteel e ObliSteel, da Escola Sesi Rinaldo Campos Soares, de Ipatinga, vão participar da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica, no sábado, dia 12, na cidade de Nova Era.

A Olimpíada Brasileira de Robótica possui duas modalidades: prática e teórica, que procuram adequar-se tanto ao público de escolas que já têm contato com a robótica educacional, quanto ao público que não tem o menor conhecimento da disciplina.

De acordo com Willian Sabino de Souza, assistente de tecnologia e técnico das Equipes de Robótica Sesi, as equipes vão participar da modalidade prática. “Essa modalidade acontece por meio de competições com robôs em um ambiente de desastre hostil, um robô completamente autônomo desenvolvido por uma equipe de estudantes recebe uma tarefa difícil: resgatar todas as vítimas sem interferência humana”, explicou.

As equipes são compostas por jovens de 15 a 17 anos, estudantes do ensino médio Sesi que têm como diferencial a paixão por robótica e engenharia, além da força de vontade para poder realizar o planejado.

“A paixão por esta área surge de repente, sorrimos ao ver que uma programação deu certo e uma montagem pode cumprir os desafios impostos. Sabemos que quando não conseguimos, temos que melhorar e que isso não significa desistir. A graça disso tudo é aprender e desenvolver essas partes. O trabalho em equipe a as amizades que conquistamos durante todo nosso percurso são motivo de orgulho. Criamos a nossa marca e seguimos a nossa história junto da MoSteel”, relata Júlia Victoria Carvalho, líder da equipe ObliSteel.

