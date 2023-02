Coronel Fabriciano terá, em breve, uma escola modelo de alta tecnologia e nível avançado de ensino. Trata-se da Escola Municipal Reverendo Mário dos Santos, que será erguida no loteamento Nova Fabriciano com capacidade para atender até 1.920 alunos em tempo integral com educação de ponta e prática esportiva.

Nesta quinta-feira (23), o prefeito Marcos Vinicius deu a assinatura da ordem de serviço para o início das obras da nova unidade educacional, que já é chamada de Escola do Futuro.

“Fiz questão de estar aqui presente no local onde será erguida a escola que vai trazer uma nova concepção de Educação para a nossa cidade. A qualidade de ensino público dará um salto e a nova escola será referência no Estado”, afirma o chefe do Executivo.

A Escola do Futuro ocupará uma área de cerca de 20 mil m² e contará com 30 salas de aulas; laboratórios de física, química, biologia e informática; refeitório, centro de convivência, auditório e um complexo esportivo com ginásio coberto, pista de atletismo e piscina semiolímpica.

O investimento é da ordem de R$ 16 milhões com recursos da prefeitura em parceria com o governo do Estado.

PLANEJAMENTO E OBRAS

O projeto da Escola do Futuro foi concebido pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, e aprovado pelo Estado.

Todo ele foi pensado, e será executado, em conformidade com as normas de segurança, acessibilidade e sustentabilidade, visando também a economia de recursos naturais e econômicos. “É um projeto que integra um prédio inteligente e uma das escolas mais imponentes do Estado, o que comprova a eficiência da Gestão Novos Tempos”, resume o gestor da pasta de Planejamento Douglas Prado.

Já a execução do empreendimento ficará a cargo da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos. “Só de área edificada (construída) serão mais de 4,5 mil m², num projeto arquitetônico para garantir ainda mais qualidade de ensino aos nossos alunos”, explica o secretário Fabrício Farias. O prazo de execução previsto é de um ano.

TEMPO INTEGRAL E EDUCAÇÃO 4.0

Além da ampla estrutura educacional, um dos diferenciais é que a nova escola municipal vai abrigar um completo centro esportivo. Com isso, os alunos terão acesso, não só ao ensino de qualidade, mas a práticas esportivas variadas no contraturno escolar – o que hoje é possível apenas por meio de convênios e parcerias da Prefeitura com clubes e instituições esportivas da cidade e região.

“Vamos continuar com o projeto de educação em tempo integral nas demais escolas, as parcerias com outros clubes. Mas esta é uma escola diferente, que acredito que não tenha igual no Estado. Ela será bem espaçosa, completa. Aqui o aluno terá tudo o que precisa para trabalharmos a educação em tempo integral: do ensino ao esporte, no conceito da educação 4.0.”, explica o secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra.

Outro avanço importante é que a nova escola, desde o seu projeto, será estruturada para trabalhar o conceito de Educação 4.0 – com presença e uso de tecnologia para ensinar o aluno a aprender; estímulo a criatividade e desenvolvimento de soft skills (habilidades socioemocionais importantes para a vida do aluno, tanto no aspecto escolar quanto para o seu futuro no mercado de trabalho).

HOMENAGEM

A nova escola da rede municipal de Coronel Fabriciano recebeu o nome de Reverendo Mário dos Santos, que faleceu em julho de 2022. O pastor foi um importante líder religioso, por 53 anos da igreja do Evangelho Quadrangular e vereador duas legislaturas consecutivas na cidade, nos mandatos de 1989 a 1992, quando também foi membro da Mesa Diretora, e de 1993 a 1996.

O autor do projeto de Lei que deu nome à escola é do vereador Missionário Ney, pelos serviços prestados à comunidade. Na ocasião, parentes do pastor Mário dos Santos estiveram presentes na assinatura da ordem de serviço.