A Fiemg, por meio da Rede Sesi de Educação de Minas Gerais, uma das maiores redes de escolas particulares do Estado, está oferecendo quase 2 mil vagas, com concessão de bolsa integral, destinadas especificamente à alunos oriundos de escola pública, que querem ter a oportunidade de estudar em uma das escolas Sesi, garantindo uma educação de qualidade e um futuro promissor.

Os alunos encontrarão, como diferenciais, infraestrutura de primeira, plano educacional atual e voltado para a criatividade, modernidade e inovação. Por isso, o Sesi-MG possui diversos recursos tecnológicos que preparam estudantes, desde já, para os desafios do mundo do trabalho e tornam o aprendizado bem mais interessante. Óculos de realidade virtual, tablets, impressoras 3D, robótica e muito mais! Isso tudo sem deixar de lado, a formação cidadã. Essa é a realidade dos estudantes das Escolas Sesi-MG. As inscrições estão abertas, de 27/02 a 12/03.

90 ANOS CONTRIBUINDO COM A MELHORIA DE NOSSA SOCIEDADE

O programa de bolsas do Sesi-MG é mais uma ação do setor produtivo de Minas Gerais, por meio da Fiemg. O Sesi, que é uma das empresas que fazem parte da Federação, cumpre seu papel de fornecer para os filhos e dependentes de trabalhadores da indústria e também, para a sociedade em geral, uma formação integral e de qualidade.

Segundo a gerente de Educação Básica do Sesi-MG, Flávia Bento, o concurso de bolsas é uma grande oportunidade para que os alunos garantam sua vaga na escola do Sesi, onde terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades acadêmicas e comportamentais, seguindo uma proposta pedagógica onde o educando é protagonista da sua aprendizagem. “Tecnologia, formação humana, infraestrutura de qualidade e robótica, fazem parte dos nossos diferenciais, que contribuirão, de maneira significativa, com a formação desses alunos, preparando-os para o ingresso nas universidades e/ou no mundo do trabalho”, afirma a gestora. “É o Sesi-MG cumprindo seu papel de responsabilidade social, mudando trajetórias e transformando a vida de crianças e jovens”, ressalta.

“A Fiemg vem, ao longo dos anos, proporcionando a inclusão e inserção em suas escolas. É uma prática da instituição oferecer bolsas de acordo com estudos socioeconômicos, especificamente para dependentes de industriários”, explica Flávio Roscoe, presidente da Federação.

Ainda segundo Roscoe, já são 90 anos da Fiemg contribuindo diretamente com a melhoria da nossa sociedade. E não existe melhor forma de celebrar a longevidade da empresa do que ampliando a atuação do Sesi-MG com o concurso de bolsas.

“É mais um esforço do setor industrial em promover a melhoria da sociedade por meio do investimento em educação de qualidade. Os alunos de escolas públicas terão acesso a uma formação de excelência, em uma infraestrutura de ponta e voltada para a inovação, tecnologia e futuro”, afirma o líder empresarial.

OPORTUNIDADE

O aluno contemplado com a bolsa na escola do Sesi terá isenção de matrícula, mensalidade, além de receber gratuitamente o material didático e um kit de uniforme escolar contendo uma camisa sem manga, uma camisa com manga e uma bermuda. O processo de seleção para as vagas do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental será feito por meio de sorteio. Já os interessados nas vagas do 3º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio passarão por uma prova de língua portuguesa e matemática. As inscrições estarão abertas no período de 27/02 a 12/03 e as provas e o sorteio serão realizados no dia 18/03.

Não deixe passar essa chance! Acesse o edital e conheça as vagas e faça a inscrição neste link.