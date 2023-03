Professores da rede municipal de ensino de Ipatinga participaram nesta quinta-feira (30) de uma jornada de preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA e a Mostra Brasileira de Foguetes – Mobfog. O encontro dos docentes foi realizado no Parque da Ciência, unidade interativa didático-pedagógica localizada nas dependências do Parque Ipanema, principal cartão postal da cidade.

“Este encontro tem como finalidade transmitir aos professores de Ciências da rede municipal de ensino o resumo das atividades que serão aprendidas neste polo e levadas para absorção dos alunos dentro das salas de aula. Juntos, professores e alunos irão realizar uma prova e concorrer na Olimpíada. O objetivo é incentivar os estudantes da rede municipal de ensino a se interessarem efetivamente pelo assunto, que é bastante instigante, e aprenderem mais sobre a Astronomia e Astronáutica”, explica a secretária municipal de Educação, Patrícia Avelar.

FOGUETE, CONSTRUÇÃO E LANÇAMENTO

Durante a ministração do curso, os professores tiveram a oportunidade de aprender a construir um protótipo de foguete usando uma garrafa PET, experiência sempre muito empolgante no ambiente escolar. Foi ensinado o passo a passo desde a construção até o lançamento. Esta atividade também será ministrada aos alunos da rede municipal. A técnica faz parte do programa da Mostra Brasileira de Foguetes – Mobfog.

PROVAS

Conforme consta no site da OBA, as provas irão acontecer no dia 19 de maio, de forma presencial, nas escolas inscritas.

Ao final da Olimpíada, os vencedores receberão medalhas, certificados e também figurarão na Galeria de Fotos da página da OBA (www.oba.org.br).