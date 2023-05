Pelo segundo ano consecutivo, os alunos das escolas da rede municipal de ensino de Timóteo participarão da 14ª edição do Salão do Livro Vale do Aço, agendado para o Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, entre os dias 23 a 28 de maio. O salão é uma iniciativa da Usiminas e do Governo de Minas Gerais e conta com o apoio literário da Prefeitura de Timóteo.

Cerca de 500 alunos do Ensino Fundamental das Escolas Clarindo Carlos Miranda, Limoeiro, Virgínia de Souza Reis, MAMP, Novo Tempo, Joaquim Ferreira de Souza, José Moreira Bowen, Ana Moura, Angelina Alves Carvalho, Municipal de Timóteo e IMETT visitarão o Salão ao longo dos seis dias de evento. Nesta edição o Salão do Livro contará com duas exposições em homenagem ao escritor e cartunista caratinguense Ziraldo, que celebrou 90 anos em 2022.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo, os alunos receberão vales livros que serão utilizados na aquisição de livros para os acervos das respectivas bibliotecas escolares. “Essa iniciativa faz parte da política pública permanente de estímulo à qualidade da Educação em Timóteo”, destacou a secretária Márcia Lessa.

O 14º Salão do Livro Vale do Aço contará com 19 estandes, palcos para lançamentos de livros, contações de histórias, apresentações musicais, cineminha literário, oficinas para educadores, intervenções artísticas e saraus. “A literatura e a leitura proporcionam a ampliação de vocabulário, do universo cultural, da criatividade, do imaginário, da argumentação e aprendizagem o que é fundamental na formação dos nossos alunos”, ponderou Márcia Lessa, destacando a importância do evento para os estuantes e profissionais da Educação.

Serviço:

14º Salão do Livro Vale do Aço

Quando: 23 a 28 de Maio

Onde: Centro Cultural Usiminas – Ipatinga