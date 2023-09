Já foi iniciado e segue até o dia 20 de outubro, o período de inscrições para os exames de equivalência do Ensino Fundamental em Coronel Fabriciano. A ação é realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Governança Educacional e Cultura, e visa garantir o certificado de conclusão do Ensino Fundamental às pessoas que não concluíram a escolaridade em idade própria, ou não tem como comprovar esta escolarização.

As provas estão marcadas para o dia 12 de novembro às 8h da manhã na Escola Municipal Vereador Paulo Franklin, Rua Bolívia, nº 509 – bairro Santa Cruz. Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 15 anos completos, apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

As inscrições são realizadas em cinco escolas da rede municipal de ensino de Fabriciano:

E.M. “Argeu Brandão” – Bairro Manoel Maia.

E.M. “Vereador Nicanor Ataíde” – Bairro Mangueiras.

E.M. “Maria da Conceição Ataíde” – Cocais dos Arrudas.

E.M. “Vereador Paulo Franklin” – Bairro Santa Cruz.

E.M. “Raimunda Coura Barcellos” – Bairro Caladinho de Cima.

O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h; e das 17h às 20h nas escolas que oferecem EJA (Educação de Jovens e Adultos): Raimunda Coura, Argeu Brandão e Paulo Franklin.

EXAME DE EQUIVALÊNCIA

Para o secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra, o “Exame de Equivalência é uma oportunidade para que o cidadão obtenha o certificado de conclusão de ensino fundamental, podendo assim dar seguimento aos seus estudos ao estar apto para ingressar no ensino médio regular ou profissionalizante”, explica.

Serão aplicadas provas de português, matemática, história, geografia, ciências e redação – que compõem a Base Nacional Comum Curricular. As avaliações são elaboradas pela equipe pedagógica da Secretaria de Governança Educacional e Cultura e aplicadas pelos profissionais da rede.

A gerente do Sistema Municipal de Educação, Cristina Soares, reforça que essa é uma ótima oportunidade dada pelo município, por meio da rede de ensino. “Eu recomendo que as pessoas que necessitam desta conclusão se preparem e aproveitem a nova chance. O diploma com validade do ensino fundamental em mãos dará ao candidato a continuidade aos estudos e, assim, ocorrer uma mudança significativa em sua vida”, informou.

APROVAÇÃO E RESULTADO

Caso não seja aprovado em todas as disciplinas do Exame de Equivalência, o candidato poderá fazer nova prova apenas da(s) matéria(s) em que foi reprovado no próximo ano ou cursar EJA para concluir seus estudos.

A previsão do município é entregar o certificado de conclusão definitivo do ensino fundamental em março de 2024. Antes, publicará o resultado final no hall da Secretaria de Governança Educacional e Cultura no dia 28 de novembro de 2023.

A E. M. Paulo Franklin fará a entrega da declaração de aprovação total ou parcial para os aprovados no Exame Equivalência, garantindo a oportunidade de matricular no ensino médio – na rede estadual, dentro do período de matrículas. Já o certificado deverá ser retirado na Secretaria de Governança Educacional e Cultura a partir de 25 de março de 2024, na sala 64.