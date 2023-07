A Secretaria de Governança Educacional e Cultura de Coronel Fabriciano, inicia no dia 1º de agosto o Cadastro Escolar para Educação Infantil. O intuito do município é fazer o levantamento de demanda de vagas para 2024, preparar a estrutura para receber os novos alunos e garantir o acesso à educação de qualidade na rede municipal. O prazo vai até o dia 29 de setembro.

O cadastro é obrigatório para crianças que completam 4 e 5 anos até 31/03/2024, que estão fora da escola ou vindos de rede particular.

A inscrição é facultativa para os seguintes casos: crianças de 4 meses até 1 ano completo em 1º em fevereiro de 2024 (Berçário); crianças de 1 ano até 1 e 11 onze meses completos em 1º de fevereiro de 2024 (Maternal 1); crianças que irão completar 2 anos de idade até 31 de março de 2024 (Maternal 2) e crianças que irão completar 3 anos de idade até 31 de março de 2024 (Maternal 3).

Crianças já matriculadas em Centro Municipal de Educação Infantil (CMEIs) e escolas da rede municipal de ensino não precisam se cadastrar.

Hoje o município conta com 10 CMEIs e 12 escolas que ofertam educação infantil.

COMO FAZER O CADASTRO

A mãe, pai ou responsável precisa procurar o CMEI e/ou Escola Municipal que oferta educação infantil mais próxima de sua casa e apresentar os documentos originais e cópias (veja a lista abaixo). O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

– Certidão de Nascimento;

– CPF da criança (caso possua);

– Cartão de vacinação da criança atualizado;

– Cartão do SUS da criança;

– Cartão do Programa Bolsa Família – NIS (Folha resumo);

– Carteira de Identidade e CPF do responsável;

– Comprovante de endereço do pai, mãe ou responsável legal; (conta da Cemig ou Copasa), caso more de aluguel cópia do contrato;

– Carteira de Trabalho, Contracheque ou declaração que comprove ser mãe que trabalhe fora.

IMPORTÂNCIA DO CADASTRO

O cadastro escolar é o primeiro passo para quem busca uma vaga em uma das unidades da rede municipal que ofertam educação infantil, com segurança e adequado para desenvolvimento integral das crianças. Daí a importância de os pais e/ou responsáveis atentarem aos prazos do cadastro como alerta a gerente do Sistema Municipal de Educação, Cristina Soares.

“É a partir deste cadastro que identificamos as demandas reais, quais etapas (berçário ou maternal) e regiões que apresentam mais necessidade de vagas, por exemplo. Após este levantamento poderemos nos organizar e atender os candidatos conforme os critérios de prioridade e zoneamento escolar”, explica a profissional.