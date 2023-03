A Prefeitura de Coronel Fabriciano inaugurou mais uma unidade educacional no município: o CMEI Maria Dirce de Souza Barbosa, localizado à Rua Xingu, 16, Bairro Universitário. O novo espaço educacional tem capacidade para atender até 250 crianças de 6 meses a 5 anos.

O início das obras ocorreu em setembro de 2021 após a conclusão do projeto técnico por parte da Secretaria de Governança Urbana, Planejamento, Meio Ambiente e Habitação. O mais ambicioso projeto da área educacional dos últimos 20 anos, foi orçado em mais de R$ 5 milhões e executado com recursos próprios da prefeitura.

Em um terreno com cerca de 3 mil m², o prédio conta com garagem sob pilotis com mais de 800 m², 2 pavimentos e espaços multiusos, salas, lactário, fraldário, setor administrativo e um amplo refeitório.

A nova unidade educacional atenderá ao menos 5 bairros: Universitário, Morada do Vale, Aparecida do Norte, Caladinho de Baixo e Santa Terezinha.

OBRA DE QUALIDADE

O secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra, ressalta a qualidade da escola e os benefícios para as crianças e trabalhadores. “Temos aqui uma unidade educacional diferente das outras. A parte arquitetônica foi especialmente projetada para ser um espaço de trabalho voltado para a educação. Estamos muito satisfeitos”, disse.

HOMENAGEM

O nome da nova unidade educacional homenageia a ex-professora da rede pública Maria Dirce de Souza Barbosa. A proposta de autoria do Vereador Miltinho do Sacolão, foi votada e aprovada na Câmara de Vereadores por unanimidade. “Eu conheci pessoalmente a professora Maria Dirce. Era uma pessoa que pensava em educação 24 horas por dia e me ensinou uma das maiores lições da minha vida, que me fez entrar para a política. Então esta homenagem é justa e merecida”, disse Miltinho.

Maria Dirce de Souza Barbosa, nasceu em Mesquita em 31 de maio de 1944. Foi professora e bibliotecária. Acreditava na universalização do ensino e no poder transformador da educação. Faleceu em 13 de agosto de 2019, aos 75 anos, deixando marido, 2 filhos e netos. O viúvo, Celso Barbosa, agradeceu a homenagem. “Ela fez da educação uma política de vida e hoje estamos muito felizes com este reconhecimento”, disse.

NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO

O prefeito e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Marcos Vinicius, informou durante a cerimônia que o município possui no momento outros dois grandes investimentos na área da educação:

O primeiro deles é a Escola Modelo Reverendo Mário dos Santos, no loteamento Nova Fabriciano, com capacidade para atender cerca de 1.500 alunos em tempo integral com educação de ponta e prática esportiva. A obra já foi iniciada ao custo de R$16 milhões. Já a segunda obra importante, é a reforma e ampliação da Escola Municipal Paulo Freire, no Bairro Aparecida do Norte, com custo estimado de R$ 4 milhões. Os dois projetos devem ser concluídos ainda este ano conforme previsão.

“Nunca houve investimentos em escolas como agora e nada disso é promessa. Nos comprometemos e estamos entregando. Onde não houve ampliação de salas e outros espaços, estamos reformando com o dinheiro do cidadão de Coronel Fabriciano. Para uma cidade que no passado não possuía recursos para nada, hoje temos que dar os parabéns”, disse.

As escolas Said Albeny, Argeu Brandão, Boa Vista e Nicanor Ataíde passaram por amplas reformas que custaram mais de R$10 milhões.

Neste primeiro ano de funcionamento, o CMEI Maria Dirce de Souza Barbosa abrigará a Escola Municipal Paulo Freire, que foi desativada temporariamente devido às obras de reforma.