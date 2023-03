Promover a compreensão, respeito, aceitação e principalmente os direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no trânsito. Essa é a proposta da campanha de conscientização que será lançada na próxima segunda-feira, 3 de abril, pela Gerência de Mobilidade Urbana e Transportes da Prefeitura de Coronel Fabriciano.

A campanha vem de encontro ao “Abril Azul”, mês dedicado à conscientização do autismo. No município as ações surgiram por meio da Comissão de Mobilidade e Acessibilidade Urbana. Na programação estão várias atividades como blitz educativas, palestras, rodas de conversa, caminhada e ações práticas, como o lançamento da credencial de estacionamento e de vagas preferenciais para pessoas com autismo.

Segundo a coordenadora da Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), Ana Paula Arantes, algumas situações chegaram ao setor de trânsito por meio do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, “Duas demandas em destaque nos chamou a atenção para as necessidades das pessoas autistas no trânsito. Por isso, pensamos em uma campanha que fosse de fato efetiva na vida delas, principalmente em relação ao transporte coletivo”, disse.

A partir de agora, os ônibus que fazem o transporte municipal, contarão com um adesivo com o símbolo mundial da conscientização sobre o autismo, um laço com estampa de quebra-cabeça, que identifica os assentos preferenciais no transporte público da cidade. O direito ao assento preferencial nos ônibus para autistas é garantido por normas legais federais e estaduais. No entanto, o transporte na cidade ainda não contava com essas adequações.

Outra medida efetiva que será implementada, será o lançamento da credencial de estacionamento e de vagas preferenciais para pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O serviço já é disponibilizado para as pessoas com deficiência, por meio da Secretaria de Governança de obras e Serviços Urbanos, mas a partir de agora a credencial será identificada com o símbolo da pessoa com autismo. Além disso, algumas vagas serão pintadas e identificadas com o símbolo do autismo em locais específicos do município.

PROGRAMAÇÃO

03/04 – Segunda-feira

7h – Local: Escola Municipal Deolindo Coelho -Melo Viana

– Lançamento da Nova Credencial e selo de Estacionamento Especial para pessoas com TEA;

– Lançamento dos novos adesivos de acessibilidade para os ônibus (transporte escolar e transporte coletivo público);

9h15 – Local: Escola Municipal Nicanor Ataíde -bairro Mangueiras

– Bate-papo com os alunos do sexto ao nono ano sobre acessibilidade.

13h30 – Local: Clinica Vitallize (R. Itaparica, 686 – Giovanini)

– Lançamento da vaga de estacionamento especial e mutirão de emissão da credencial.

04/04 – Terça-feira

7h – Local: Escola Municipal Nicanor Ataíde

Blitz Educativa com distribuição de panfletos informativos conscientizando sobre o uso das vagas de estacionamento e assentos preferenciais no transporte coletivo, com a participação dos alunos da escola;

14h – Local: clínica Pro Evoluir (R. Dr. Moacir Birro, 663 – Centro)

– Lançamento da vaga de estacionamento especial.

05/04 – Quarta-feira

07h às Local: Auditório Maria Angélica – Paço Municipal

Roda de debates: “Desafio da pessoa autista frente a mobilidade e acessibilidade urbana”

Palestra com o tema: Manejo de comportamentos em ambiente escolar. Palestrante- (Mariana de Souza Lima Guerra)

Palestra com o tema: Autismo e atividade física. Palestrante (Luiz Filipe de Oliveira Santos)

Palestra com o tema: Autismo: O Desafio da Socialização e Inclusão. (Romilda Dutra – Grupo de habilidades sociais – Psicopedagoga SERDI – Serviço especializado Reabilitação de Deficiência Intelectual)

15/04 – Sábado

8h – Praça do antigo Barrilzinho- Centro

Caminhada de conscientização no centro da cidade, em parceria com Secretaria de Governança educacional.

Mais informações:

Gerência de Mobilidade Urbana e Transportes

Telefone: 3406-7345

Horário de Funcionamento: 07h às 16h

Endereço: Rua Nova Almeida, 60 – Bairro Giovanini