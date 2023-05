A Prefeitura de Coronel Fabriciano promove entre os dias 25 e 31 de maio um seminário totalmente voltado à formação e capacitação dos servidores da rede municipal sobre Educação Inclusiva.

O tema que tem ocupado os noticiários e debates e vem sendo tratado pela administração municipal com extrema seriedade com investimentos nos últimos meses na contratação de mais profissionais por meio de concurso e processos seletivos e na melhoria da atividade dos servidores que já ingressaram no serviço público.

O Seminário Educação Inclusiva será realizado em parceria com o Sebrae e reunirá grandes profissionais com o objetivo de apresentar e discutir os desafios dos gestores – diante de um número cada vez mais crescente de laudos – e a exigência de melhor formação dos profissionais para lidar com as mais diversas necessidades.

O seminário visa promover discussões acerca da inclusão e divulgar e evidenciar a relevância das ações inclusivas.

A palestra de abertura será com Luciana Brites, CEO do Instituto NeuroSaber, psicopedagoga e especialista em Educação Especial na área de Deficiência Intelectual e Psicopedagogia Clínica e Institucional. Luciana lembra que saber identificar caso por caso é o primeiro passo para incluir.

“Hoje a inclusão é um grande desafio principalmente quando tratamos da inclusão escolar. Há um crescente aumento das crianças com vários tipos de transtornos, como: Autismo, TDAH, TOD… enfim, os professores lidam com vários tipos de necessidades de alunos que requerem, continuamente, atualizações na forma de capacitações e, ao mesmo tempo, alterações de atividades são relevantes para os pais e responsáveis. As evidências científicas falam da importância e da necessidade da formação docente como primeiro passo para inclusão, e olhar para a inclusão na perspectiva da alfabetização é mais relevante ainda, disse”.

Para a analista do Sebrae Minas Vanessa Silva, o seminário está alinhado às diretrizes do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE), cujo maior objetivo é capacitar os professores no ambiente escolar. “O Sebrae Minas valoriza a educação inclusiva e o fomento da inovação em sala de aula. Acreditamos que professores motivados podem compreender e trabalhar melhor com as diferenças, e incentivar os estudantes a serem protagonistas de sua própria história”, ressalta.

O secretário de Governança Educacional e Cultura, Professor Carlos Alberto Serra Negra, afirma que: “a inclusão escolar hoje em dia vai mais além do que colocar as crianças portadoras de deficiência em sala de aula, elas têm que participar de todas as atividades proporcionadas pela escola e acrescente-se a isso o cuidado com a inclusão de cardápios para alunos com problemas alimentares e a prática de esportes adaptados à realidade deles”.

Serviço:

Seminário Educação Inclusiva

Data: 25, 26, 29, 30 e 31/05/2023

Abertura: 25/05, Hotel Metropolitano, 18h