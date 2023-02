A Prefeitura de Coronel Fabriciano está renovando toda a frota do transporte escolar. Foram adquiridos 10 novos ônibus. Oito deles já chegaram e estão no pátio da Diretoria de Frotas aguardando detalhes burocráticos para serem colocados em operação.

Os ônibus modelos Volkswagen de 59 lugares, possuem sensor e câmeras de ré. São veículos mais espaçosos com bancos individuais ou duplos e o sistema de acessibilidade chamado DPM (Dispositivo de Poltrona Móvel) para cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida que não podem subir escadas, por exemplo.

O Secretário de Governança Educacional Carlos Alberto Serra Negra testou e aprovou. “Esse teste de acessibilidade foi muito bom. Pude constatar que esse sistema funciona muito bem. Eu achei confiável e seguro. O ônibus da APAE será com plataforma e todos os outros com esse sistema de acessibilidade, que é muito útil”, disse.

ECONOMIA

O investimento da prefeitura foi de cerca de R$ 5 milhões. Outros quatro ônibus chegarão em breve ao município por meio de emenda parlamentar.

Os veículos antigos serão retirados de circulação e vão a leilão. No máximo dois, serão reformados e mantidos como reservas. Com o investimento, a prefeitura vai economizar com manutenção corretiva pelo menos por dois anos.

Todos os veículos serão emplacados e terão seguro total.