A Faculdade Única de Ipatinga está lançando o ‘Aulão Intensivo Pré-Enem’. O projeto vai oferecer aulas preparatórias para o Enem de forma gratuita. Cada aulão terá aproximadamente 3 horas de duração e será dividido em partes teóricas e práticas.

Além das aulas, serão realizadas sessões de resolução de questões anteriores do Enem. Em sala, essa preparação será conduzida pelos qualificados professores da Faculdade Única – uma maneira dos alunos já se ambientarem com o contexto acadêmico.

De acordo com Jorge Benedito, coordenador do Núcleo de Pesquisa EaD da Faculdade Única de Ipatinga, essa iniciativa vai auxiliar estudantes de diferentes origens a se prepararem de maneira eficaz e confiante para o exame, contribuindo para o acesso ao Ensino Superior.

“Esse projeto tem como direcionamento reforçar os conhecimentos adquiridos no Ensino Médio com vistas à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Nesse sentido, os professores direcionaram os conhecimentos para a complementação dos saberes acadêmicos exigidos pelo Enem, além de ampliarem o leque de habilidades e competências dos(as) alunos(as) participantes”, explica.

A estimativa é que alunos de 12 escolas no Vale do Aço participem do ‘Aulão Intensivo Pré-Enem’, alcançando um público de 4800 pessoas da nossa região. A primeira aula está marcada para o dia 16 de setembro. Acompanhando toda a grade do exame, esse projeto preparatório vai até o dia 6 de novembro com a aplicação do simulado.

Para participar do projeto Aulão Intensivo Pré-Enem, da Faculdade Única, é muito simples: basta acessar o site https://lp.faculdadeunica.com.br/aulao-intensivo/ e fazer o cadastro.

ENEM

O Enem é considerado o passaporte que muitos estudantes buscam para ingressar no ensino superior, seja em universidades federais quanto em instituições privadas, como a Faculdade Única.

Contudo, nem sempre foi assim. Em 1998, ano da primeira edição do Enem, apenas 115 mil alunos fizeram a prova. A grande virada de chave para o Exame Nacional do Ensino Médio veio em 2009, quando o teste passou a ser usado como mecanismo de entrada à educação superior.

No ano passado (2022), mais de 3,4 milhões de estudantes se inscreveram para o Enem. Os números locais também revelam a grande mobilização em torno da prova: estima-se que 4.500 estudantes se inscreveram em Ipatinga, 1300 em Timóteo e cerca de 1200 em Coronel Fabriciano.