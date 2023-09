De acordo com o último censo disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, ao menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, o que equivale a cerca de 24% da população do nosso país.

Pensando nisso, a Faculdade Única de Ipatinga teve a ideia de criar um grande evento dedicado à conscientização sobre a inclusão social e acessibilidade em favor das Pessoas com Deficiência (PcD), fazendo referências a várias datas simbólicas. Nesse sentido, o mês de setembro será inteiramente marcado por palestras, workshops e outras atividades onde esse tema será amplamente explorado.

É importante destacar que o “Mês da Inclusão Social e da Acessibilidade” não será uma programação exclusiva para os alunos da Instituição de Ensino, já que o objetivo da iniciativa envolve, além da comunidade, organizações sociais, PCDs, pesquisadores, professores e gestores públicos.

Para Wanilda Varela, coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social (NAPSI) da faculdade, esse amplo engajamento dos setores da sociedade poderá surtir um efeito positivo na maneira como a região do Vale do Aço lida com as causas das pessoas com deficiência.

“A inclusão social tem como um dos seus objetivos a equiparação de oportunidades, a mútua interação de pessoas com e sem deficiência e o pleno acesso aos recursos da sociedade. Em pleno século XXI ainda somos carentes de políticas públicas mais assertivas e específicas que venham possibilitar a equiparação de oportunidades. O Mês da Inclusão Social busca implementar e discutir novas políticas que possam beneficiar a todos”, explica.

No dia 21 de agosto, a Faculdade Única esteve presente na Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ipatinga. Na oportunidade, os organizadores do evento tiveram um momento de fala onde propuseram aos vereadores a realização de uma audiência pública.

Essa audiência, que será transmitida na TV Câmara, está marcada para o dia 26 de setembro e pretende discutir políticas sobre inclusão social e acessibilidade na região. Envolvendo o Ministério Público, a Única vai apresentar uma carta que será redigida sobre as necessidades desse público – com base no que for levantado em todos os eventos que acontecerão durante o mês.

O objetivo maior é que, ao final do Mês da Inclusão Social, a Faculdade em conjunto com poder público e setor educacional, proponham políticas públicas para o município. Uma maneira de deixar um legado efetivo na vida de milhares de pessoas com deficiência na região.

Neste grande projeto, a Faculdade conta também com o apoio de outras organizações (listadas a seguir) que, juntas, somam forças com a Instituição de Ensino, mostrando que a causa mobiliza diversos segmentos da comunidade local.

Centro de Integração de Autistas; Associação dos Surdos de Ipatinga; Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga; Associação dos Surdos de Coronel Fabriciano; Associação dos Portadores de Deficiência de Ipatinga; Lar da Fraternidade Cristã; Apae Ipatinga; Casa da Esperança Naemc; Conselho da Pessoa com Deficiência de Ipatinga são algumas das instituições que estão com a Faculdade Única no Mês da Inclusão Social e Acessibilidade.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

O Mês da Inclusão Social e da Acessibilidade está repleto de atrações. São diversas palestras, workshops, treinamentos, oficinas e seminários que buscam alcançar de maneira assertiva tanto os alunos da Faculdade Única, quanto profissionais da rede de ensino, poder público e organizações não governamentais.

Confira abaixo, na ficha técnica, alguns dos nossos principais eventos:

05/09 – Abertura do Mês da Inclusão Social e da Acessibilidade + Apresentação Cultural – Banda “Brasil Excepcional” (Apae Ipatinga); 19h às 21h – Hall de Entrada. Faculdade Única de Ipatinga.

11/09 e 12/09 – Workshop “Introdução ao Braile e Tecnologias Assistivas” – Elaine Sousa Cordeiro, Rafael Delogo Nogueira e Érica Moreira Dias Nogueira; 19h às 21h – Faculdade Única de Ipatinga.

19/09 – Workshop “Atendimento Humanizado: uma experiência que encanta” – Wanilda Varela Souza Vieira; 19h às 21h – Faculdade Única de Ipatinga.

1º Seminário de Inclusão Social e Acessibilidade

21/09 – Palestra “Educação Inclusiva: a começar em mim!” – Daniella Oliveira Cotta Brito; 19h30 às 20h10 – Faculdade Única de Ipatinga.

21/09 – Palestra “Vivências de uma educadora” – Vanda Varela de Souza; 20h15 às 20h55 – Faculdade Única de Ipatinga.

22/09 – Palestra “Inclusão Social e Acessibilidade no Séc. XXI” – Dra. Clévia Fernanda Sies Barboza; 19h30 às 20h10 – Faculdade Única de Ipatinga.

22/09 – Palestra “Autismo e TEA – Critérios, diagnósticos e interface entre os dois transtornos” – Eliziana de Paula Lucas; 20h15 às 20h55 – Faculdade Única de Ipatinga.

26/09 – Encerramento do Mês da Inclusão Social e da Acessibilidade com apresentação da Carta Aberta + Fala dos representantes das associações e instituições parceiras; 18h às 20h – Câmara Municipal de Ipatinga.

SOBRE AS INSCRIÇÕES

Para participar dos eventos do Mês da Inclusão Social e Acessibilidade é muito simples! Basta garantir sua inscrição nas programações por meio do site https://lp.faculdadeunica.com.br/mes-da-inclusao/. Mas corra, porque restam pouquíssimas vagas!

As inscrições podem ser feitas mediante a entrega de um litro de leite no local. Essas doações terão como destino instituições de caridade da região.