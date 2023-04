A Faculdade Única de Ipatinga celebra uma recente e importante conquista. A Instituição de Ensino Superior (IES) recebeu nota máxima na avaliação de Recredenciamento do Ministério da Educação (MEC).

Este é um processo que tem como objetivo verificar se uma instituição de ensino atende aos padrões de qualidade exigidos pelo Governo Federal. Essa é uma apreciação obrigatória para que uma entidade acadêmica possa continuar ofertando cursos superiores, pós-graduação, de extensão e emitindo diplomas reconhecidos pelo MEC.

Para este tipo de teste, o Ministério da Educação avalia diversos critérios. Alguns deles são: a organização acadêmica, estrutura física, corpo docente, cursos ofertados, qualidade de ensino e a atuação da instituição na pesquisa e extensão científica. Em todos os parâmetros, a Única obteve destaque.

A obtenção da nota máxima na avaliação de Recredenciamento é um grande reconhecimento do trabalho realizado pela Faculdade Única. Significa também que a Única oferece cursos de altíssima qualidade, conciliando gestão administrativa e financeira.

LUGAR CERTO PARA QUEM DESEJA ESTUDAR

Dr. William José Ferreira, diretor executivo da IES, destaca que para quem tem a intenção de ingressar no ensino superior, essa nota máxima do Ministério da Educação significa que a Faculdade Única oferece cursos com garantia de excelência.

“É importante porque testifica que os diplomas emitidos pela Instituição serão reconhecidos e valorizados pelo mercado de trabalho, além de garantir que o estudante receberá uma formação de altíssima qualidade, que o preparará para enfrentar os desafios da carreira escolhida”, esclarece o Dr. William.

Essa importante vitória dá para a Única uma perspectiva muito positiva para o futuro. Vem para corroborar com o esforço de todo o corpo docente, administrativo e financeiro nos últimos anos. Poderá, também, trazer benefícios como o aumento da procura pelos cursos ofertados, a atração de bons profissionais para integrar o corpo docente e a possibilidade de extensão da oferta de cursos e programas de pós-graduação.

Esse selo também garantirá à Faculdade Única de Ipatinga excelentes condições na participação dos programas de incentivo ao ensino, à pesquisa, à extensão, de concessão de bolsas de estudo e de financiamento estudantil, conduzidos pelo Governo Federal.