A Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX), em Ipatinga, emitiu um comunicado na manhã desta sexta-feira (7), informando que irá encerrar as atividades da Faculdade São Francisco Xavier (FACSFX), que administra o curso de Enfermagem, a partir do segundo semestre de 2023.

Segundo o comunicado, o encerramento se dá após uma análise abrangente realizada pela FESFX, que levou em consideração aspectos de viabilidade, mercado e regulamentação. A instituição irá intensificar seus esforços na Educação Básica e cursos técnicos, encerrando as atividades do ensino superior de seu portfólio educacional.

Os alunos serão transferidos para o Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), que atua há 54 anos na região e que “mantém o padrão de ensino estabelecido pela FACSFX”.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

Após três anos à frente da administração da Faculdade de Enfermagem, a Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX) comunica a descontinuidade da operação da Faculdade São Francisco Xavier (FACSFX), a partir do segundo semestre letivo de 2023. Neste período, a Faculdade contribuiu para aprimorar a qualidade de ensino na região, estabelecendo um padrão que é referência na área educacional e qualificação na área da saúde.

Após uma análise estratégica abrangente, levando em consideração aspectos de viabilidade, mercado e regulamentação, a Fundação Educacional São Francisco Xavier decidiu intensificar seus esforços na área da Educação Básica e Cursos Técnicos. Nesse sentido, o ensino superior deixa de existir no portfólio educacional do grupo.

Todo o processo para descontinuidade está sendo conduzido de forma cuidadosa, transparente, preservando os interesses dos estudantes. A transição dos alunos será por meio da transferência assistida para o Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – Unileste, que atua há 54 anos na região e mantém o padrão de ensino da FACSFX.

A transferência assistida recebe a chancela do MEC, o que significa que a instituição de destino cumpre os critérios exigidos pelo órgão regulador em relação à qualidade acadêmica, estrutura curricular e reconhecimento de créditos, possibilitando aos alunos a continuidade dos estudos de forma adequada na nova faculdade. As aulas no Unileste terão início no próximo dia 25 de julho.

A FESFX agradece aos alunos, professores e funcionários administrativos por toda a dedicação dirigida à Instituição ao longo desses três anos. O envolvimento e confiança depositados à faculdade permitiram que os alunos tivessem uma jornada educacional de qualidade.