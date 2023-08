A Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sebrae MG, está com inscrições abertas para o curso “Gerenciamento de Compras – Reduza Custos e Ganhe Eficiência” que será realizado no auditório da Fiemg, em Ipatinga, nos dias 30/08, das 8h às 17h e dia 31/08, das 8h às 12h.

Interessados poderão se inscrever neste link. O valor do investimento é de R$ 200 para associados à Fiemg e R$ 300 para o público geral.

No conteúdo programático Técnicas de negociação para compradores; Estoque mínimo/segurança; Definição de prioridades de compras; Ferramentas de gestão de compras; Retorno do capital investido em estoques; Gestão de estoques com a curva ABC, dentre outros.

“Nosso objetivo com esse curso é desenvolver junto aos participantes as habilidades essenciais para uma gestão eficaz dos procedimentos de compras e administração de estoques, afinal, uma boa gestão de compras é fundamental, pois garante que os insumos utilizados nesses bens sejam adquiridos de forma organizada e financeiramente viável ao negócio.”, justifica Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de relações empresariais da Fiemg.

Mais informações 31 3822-1414 ou regional-va@fiemg.com.br