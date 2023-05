A Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sebrae MG, realizará nos dias 24 e 25/05, das 8h às 17h/8h às 12h, no auditório da Fiemg, em Ipatinga, o curso Análise de Custos e Formação de Preço de Vendas.

A iniciativa segundo Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de relações empresariais da Fiemg é de apresentar a gestão de custos; demonstrar como administrá-los; identificar os componentes dos custos; detalhar os sistemas de apuração e custeio e analisá-los sob a ótica da formação do preço de venda e da concorrência.

“Esse é um tema de grande interesse uma vez que o foco é a sustentabilidade da atividade empresarial, através da eficiência e aumento da competitividade, ou seja, produzir mais, a menores custos, aumentando as margens financeiras da empresa, através de dicas e tecnologias que visam um processo eficiente de apuração de custos, propiciando às empresas definir estratégias de precificação”, explica.

No conteúdo programático: Conceitos de custos, despesas, gastos, perdas e investimentos; Organograma empresarial, operacional, administrativo; Precificação do produto ou serviço; Markup multiplicador/divisor, dentre outros.

Interessados poderão se inscrever pelo sympla através deste link.

O valor do investimento é de R$200 para associados à Fiemg e R$300 para o público geral.

Mais informações pelo telefone 31 3822-1414 ou email regional-va@fiemg.com.br