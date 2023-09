A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade beneficente de assistência social, abriu prazo para inscrição no Programa Estágio de Férias 2024 no período de 18 de setembro a 8 de outubro de 2023. Para participar do Estágio de Férias 2024, a instituição de ensino do candidato deve ter convênio com a FSFX.

Os estágios são para as áreas de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social e acontecerão de 2 a 31 de janeiro de 2024. A FSFX garante aos estagiários bolsa-auxílio, vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

“A experiência prática é fundamental e com o estágio de férias conseguimos contribuir com o desenvolvimento do aluno, que tem a oportunidades de vivenciar situações reais de trabalho e ampliar a visão do propósito da sua formação”, afirma a coordenador do braço saúde do Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação (Nepei) da FSFX, Dr. Milton Henriques Guimarães Junior. “É também uma oportunidade para identificarmos potenciais talentos para a instituição” completa Bruno Moraes, coordenador do braço educação do Nepei.

As informações do número de vagas, quais as instituições de ensino são conveniadas, datas entre outras estão disponíveis no site www.fsfx.com.br/estagio-de-ferias.