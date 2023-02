Ao completar 29 anos, em fevereiro de 2023, a Anhanguera celebra uma importante fase em seu processo de expansão por todo o Brasil. A marca chega oficialmente a Ipatinga, como parte da estratégia de reestruturação das instituições do maior grupo educacional do país, na qual a Faculdade Pitágoras passa a atuar com Anhanguera.

A mudança foi comunicada, inicialmente, a todos os alunos e colaboradores e a organização destaca que não haverá nenhuma alteração na Instituição de Educação credenciada junto ao MEC (Ministério da Educação), nem nos cursos oferecidos, tampouco nas disciplinas, valores de mensalidade, horários ou outras rotinas acadêmicas e continuará funcionando no mesmo prédio.

PORTIFÓLIO DE CURSOS

Fundada em 1994, a Anhanguera faz parte da vida de milhares de alunos, oferecendo educação de qualidade e conteúdo compatível com as necessidades do mercado de trabalho, em seus cursos de graduação, pós-graduação e extensão, presenciais ou a distância.

Recentemente, a instituição ampliou seu portfólio de cursos, visando proporcionar mais oportunidades para acesso à educação e formação profissional. A Anhanguera passou a oferecer novas opções para cursos Livres; preparatórios, com destaque para o Intensivo OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); profissionalizantes, nas mais diversas áreas de atuação; EJA (Educação de Jovens e Adultos), na modalidade EAD (ensino a distância); e técnicos.

Com a reestruturação das marcas, os alunos passam a fazer parte de uma instituição de ensino com grande penetração no Brasil, presente em todas as regiões, com credibilidade e expertise no mercado. Por fim, a Anhanguera presta inúmeros serviços à população por meio das Clínicas-Escola, na área de Saúde e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Anhanguera tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.