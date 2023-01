Estão abertas até o dia 25 de fevereiro as inscrições do concurso público para provimento de cargos de magistério no ensino básico, técnico e tecnológico (EBTT) do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). São 12 vagas disponíveis em nove áreas do conhecimento, nos campi Bambuí, Ibirité, Ipatinga, Ouro Preto, Piumhi, Ponte Nova e São João Evangelista.

O ingresso na carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá na classe D-I/Nível 1, em regime de trabalho de 40 horas, com dedicação exclusiva. A remuneração inicial, considerando auxílio alimentação, varia entre R$ 4.930,64 e R$ 10.074,18 conforme a maior titulação do docente.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 201,00 e os candidatos que atenderem aos critérios para isenção têm até o dia 11 de janeiro para solicitar a gratuidade.

QUADRO DE VAGAS OFERTADAS

Bambuí – Matemática (2 vagas).

Ibirité – Controle e Automação (1).

Ipatinga – Língua Portuguesa/literatura; Redação, Libras (1).

Ouro Preto – Ciências Sociais/sociologia (1); Conservação e Restauro (1); Desenho Técnico, Conservação e Restauro, Conteúdos Afins e Projetos (1); Pedagogia com Proficiência em Libras (1).

Piumhi – Educação Física (1)

Ponte Nova – Educação Física (1); Letras: Língua Inglesa, Linguística e Literatura (1).

São João Evangelista – Educação Física (1).

ETAPAS DE SELEÇÃO

As provas, objetiva e dissertativa, estão previstas para ocorrer em 26 de março e a convocação para a prova de desempenho didático está marcada para 14 de abril. Já o período de realização dessa prova, bem como para a entrega do memorial de títulos, será entre os dias 17 e 20 de abril.