Estão abertas, até o dia 3 de setembro, as inscrições para a seleção de alunos no curso gratuito de Eletricista de Sistemas de Energia Renovável (Instalador de Sistemas Fotovoltaicos), novas turmas ministradas pelo Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). Ofertado por meio do Programa Qualifica Mais Energife, o curso tem carga horária de 200 horas e busca promover a ampliação do número de profissionais qualificados para o segmento das energias renováveis.

São 315 vagas, distribuídas em sete campi do IFMG, sendo 45 vagas em cada unidade: Bambuí, Conselheiro Lafaiete, Governador Valadares, Ipatinga, Itabirito, Ouro Branco e Ponte Nova. A formação prepara profissionais para instalar, operar e manter sistemas fotovoltaicos de acordo com as normas e procedimentos técnicos e regulamentares, garantindo qualidade e segurança da instalação, com o melhor aproveitamento da conversão da irradiação solar em energia elétrica.

Podem participar pessoas que tenham idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo – requisitos a serem comprovados no ato da matrícula. O processo de seleção obedecerá o critério de ordem de inscrição, observando o dia, hora e minuto do efetivo registro do envio do formulário eletrônico, até o limite máximo de vagas estabelecidas para o curso e campus.

As aulas serão presenciais e começam a partir do mês de setembro, ministradas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30 e, esporadicamente, nos sábados das 8h às 16h, conforme calendário acadêmico a ser definido pelos campi ofertantes. Os candidatos classificados neste processo seletivo receberão ajuda de custo, conforme estabelecido na Portaria MEC nº 817, 13 de agosto de 2015.