O prazo para se inscrever na primeira edição de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) será encerrado às 23h59 desta sexta-feira (24), horário oficial de Brasília. Essa é a última oportunidade para concorrer a uma das mais de 226 mil vagas disponibilizadas pelo processo seletivo do Ministério da Educação (MEC), que já contabilizava mais de 1 milhão de inscritos na madrugada deste dia 24.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, por meio do login da conta gov.br – o sistema de serviços digitais do Governo Federal.

Para participar, o candidato precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 — sem ser na condição de treineiro — e ter obtido nota acima de zero na redação. Após o fim das inscrições, os candidatos terão a oportunidade de conferir o resultado da chamada regular na próxima terça-feira (28), com a divulgação da classificação e das notas de corte finais.

De 2 a 8 de março, ocorrerá a fase de matrícula, que deve ser realizada diretamente na instituição em que o candidato tiver sido selecionado. Os dias, os horários e os locais de atendimento serão definidos por cada instituição de ensino. Os candidatos que não forem selecionados em nenhuma das opções de curso indicadas no ato de inscrição poderão disputar, por meio da lista de espera, as vagas eventualmente não preenchidas anteriormente. Para participar, o candidato deve acessar a página do Sisu e confirmar seu interesse na lista de espera, no prazo de 28 de fevereiro a 8 de março.