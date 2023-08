Inovar, buscar novas oportunidades e expandir conhecimentos são as propostas do Reload na Estrada, maior evento de marketing digital do Sebrae Minas que, em 2023, chega à quarta edição em Governador Valadares. Nos dias 18 e 19 de agosto, no auditório da Univale, os empreendedores da região terão a oportunidade de participar de mais de 12 horas de programação, entre palestras e oficinas sobre estratégias, redes sociais, dados, vendas, inovação, criatividade e empreendedorismo. As inscrições são limitadas e devem ser feitas por meio deste link.

A programação inclui palestras com renomados profissionais. No dia 18, a partir das 14h, o primeiro convidado é o empresário Rafael Kiso, fundador e CMO da mLabs, que falará sobre otimização de resultados nas redes sociais. Em seguida, a empresária, publicitária e professora Maytê Carvalho abordará o discurso persuasivo nos negócios, compartilhando estratégias de comunicação. Fecham o primeiro dia a especialista em tecnologia e inovação Nina Silva e o expert em linguagem virtual e programação João Pedro Motta.

No segundo dia do seminário, serão oferecidas duas rodadas de oficinas práticas para fixar os conhecimentos adquiridos. Encerrando a programação, o professor e humorista Murilo Gun fará uma performance sobre criatividade.

O analista do Sebrae Minas Ramon Gonçalves afirma que o Reload já se consolidou como um importante evento para capacitação e networking. “Preparamos conteúdos relevantes para os empreendedores valadarenses que desejam expandir a presença on-line, melhorar o relacionamento com clientes e aumentar as vendas”, destaca.

Serviço:

Reload na Estrada – Governador Valadares

Data: 18 e 19/8

Horário: 14h às 20h (18/8) e das 9h às 17h20 (19/8)

Local: Auditório Univale: Rua Israel Pinheiro, 2000 – Centro

Outras informações: (33) 99818-9420