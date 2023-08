O Projeto Raízes – Jornada do Empreendedor prorrogou até o próximo domingo (6), as inscrições para jovens de 15 a 19 anos que desejam obter uma formação introdutória em empreendedorismo. Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas para estudantes de Governador Valadares e Mariana, em Minas Gerais, e Linhares, no Espírito Santo.

O conteúdo do curso aborda diferentes áreas do conhecimento, que complementam o ensino tradicional escolar. A iniciativa da Fundação Renova, em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC), visa capacitar jovens com perfil empreendedor, entusiastas em temáticas de tecnologia e negócios de impacto e inovação social, por meio de metodologias de desenvolvimento de negócios.

“A formação introdutória em empreendedorismo visa proporcionar reflexões, oportunidades e ferramentas aos jovens que estão frequentando as escolas e estejam próximos de ingressar, muitas vezes pela primeira vez, no mercado de trabalho”, ressalta André Mapa, analista de Economia e Inovação da Fundação Renova.

O PROJETO

A grade de programação do curso é estruturada em dez módulos sequenciais, com 93 horas de duração, divididas entre atividades presenciais e online, que abordarão temáticas de Tecnologia e Inovação, Sustentabilidade, Comunicação, Finanças Pessoais, Empreendedorismo e outros. A previsão é de que o programa ocorra entre agosto/23 e março/24.

Durante o percurso formativo e de capacitação, até cinco propostas dos estudantes, geradas por cada município, poderão receber um aporte financeiro de até R$ 10 mil a serem utilizados em mentorias e/ou outros serviços necessários para o desenvolvimento de ideias de inovação social.

Cada jovem também contará com acompanhamento individualizado de uma psicóloga, que apoiará no desenvolvimento e aproveitamento do programa. Ao final da participação da formação, o aluno receberá um certificado de conclusão emitido pela Fundação Dom Cabral.

As inscrições para cada município estão disponíveis nos seguintes links:

– Mariana/MG: Ficha de Inscrição – Programa Raízes

– Governador Valadares/MG: Ficha de Inscrição – Programa Raízes

– Linhares/ES: Ficha de Inscrição – Programa Raízes

Serviço:

Projeto Raízes- Jornada do Empreendedorismo

Inscrições: Abertas até o dia 06 de agosto (domingo)

Público-alvo: jovens de 15 a 19 anos de Governador Valadares e Mariana (MG) e Linhares (ES)