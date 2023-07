Em julho, a Ação Educativa do Instituto Usiminas lança uma série de atrações no Centro de Memória Usiminas, no Viveiro de Mudas da Usiminas e nas comunidades. Destinada a escolas, instituições e comunidade, a programação é gratuita e conta com visitas guiadas, palestras, oficinas e atividades lúdicas. As iniciativas integram o Projeto de Implantação do Centro de Memória Usiminas, realizado pelo Instituto Usiminas com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Grupos escolares, instituições e famílias já podem fazer agendamento para participar das atividades de julho pela Sympla, via sympla.com.br/educativoinstitutousiminas, ou pelo WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330.

A Ação Educativa do Instituto Usiminas reforça a atuação social da Usiminas em busca de valorizar a diversidade cultural e o patrimônio das localidades onde mantêm operações, e fortalecer iniciativas estruturantes em prol da formação, da educação de qualidade e do desenvolvimento local. Trabalha, também, para promover a aproximação de famílias, estudantes e professores às diversas linguagens artísticas e educativas que fazem a diferença na vida das comunidades.

Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas, destaca que a programação reforça os 30 anos de atuação social do Instituto Usiminas e as duas décadas de trabalho permanente e continuado da Ação Educativa. “Acolhemos públicos diversos, incentivando a formação de um novo olhar a partir das artes. Iniciativas plurais como as que oferecemos por meio do nosso educativo reforçam o nosso compromisso social histórico com as comunidades onde a Usiminas está presente”, frisa.

MEMÓRIA, EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E CULTURA

Como espaço permanente para conversar sobre arte, patrimônio e a história de Ipatinga, o Centro de Memória Usiminas fica aberto à visitação de quarta a domingo. O espaço conta com diversas exposições. Há também a possibilidade de vivenciar uma experiência noturna no local, com uma visita sensorial que explora outras perspectivas.

Na programação, estão ações que abordam cultura, artes, ciência e memória em vivências com artistas educadores. A comunidade tem a possibilidade de fazer um passeio por pontos turísticos de Ipatinga com o Rota 60. Falando em resgate do patrimônio, a Ação Educativa também propõe uma imersão em conhecimento, com o Histórias do Aço, que conta o processo de produção do aço numa divertida visita pela Usina de Ipatinga. Ao fim da visita, há ainda uma oficina de pintura com tintas sustentáveis produzidas com agregado siderúrgico.

Não para por aí. Ao ar livre, o público pode comtemplar o Viveiro de Mudas da Usiminas em uma visita de educação ambiental durante o programa Aventura no Viveiro. Há ainda palestras sobre história da arte, memória e patrimônio.

Serviço:

Programação Educação Patrimonial Centro de Memória Usiminas

Julho a novembro de 2023

Ação Educativa do Instituto Usiminas