Ipatinga passa celebrar o Dia Municipal do Escoteiro. A data aprovada pela Câmara Muncipal de Ipatinga será comemorada em 23 de abril e passa a integrar o calendário oficial do município. A iniciativa foi da vereadora Mariene Patrícia.

O escotismo em Ipatinga é realizado pelos grupos Júlio Verne e Xavante. Segundo o diretor do Grupo Júlio Verne, o escotismo complementa a educação formal por meio de atividades que muitas vezes não são realizadas nem em casa e nem no ambiente escolar. Ele defende que o escotismo é um patrimônio imaterial do município e que os grupos têm contribuído para a educação dos escoteiros há décadas.

A vereadora Mariene enfatiza que o escotismo desenvolve a autoconsciência, estimulando o desejo de explorar, servir, descobrir o mundo e aprender mais. Ela destaca que os grupos são inclusivos, abertos a todos, sem discriminação de raça, credo, origem, condição social, física ou mental. “É importante mencionar que todos os membros do escotismo são voluntários, sendo incentivados a contribuir de forma construtiva com suas comunidades e a participar ativamente de atividades religiosas, sociais e patrióticas” – ressalta.

A presidente do Grupo Júlio Verne, presente no plenário, ressaltou a presença feminina nos grupos, reiterando que meninas e jovens de 6 a 22 anos são bem-vindas.

Já o presidente do Grupo Xavante, que tem suas atividades na Escola Dr. Ouvídio, no Bom Retiro, expressou sua satisfação com a aprovação do Dia Municipal do Escoteiro, ressaltando a importância de chamar a atenção da sociedade para a prática do escotismo.

Serviço:

Grupo Júlio Verne se reúne aos sábados das 12h às 11h30 na Avenida José Júlio da Costa, 2455, Ideal.

O Grupo Escoteiro Xavante realiza suas reuniões aos sábados, das 15h às 17h, na Rua Dom Manoel, s/nº, Bom Retiro.