A Secretaria Municipal de Educação (SME), lançou oficialmente nessa terça-feira (9), na Escola Municipal Chirlene Cristina Pereira, no bairro Bethânia, o projeto “Laços, Família e Escola”, com o tema “Diálogo: a Base para lidar com os confiltos de maneira saudável”.

Serão quatro encontros em cada regional, durante o ano letivo, e cada um tratará de um tema central específico dentro de uma proposta maior de harmonia e humanização nos ambientes educacionais da cidade. As atividades são coordenadas pela Equipe Pedagógica, psicólogos e assistentes sociais da rede municipal.

“É uma oportunidade única de promover entendimento, conhecimento e ações que trarão melhorias significativas para as famílias dos nossos educandos a partir de encontros agradáveis, de modo a valorizar o diálogo dentro do ambiente escolar, ressaltando a importância da afetividade, integração e parceria entre todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem”, destacou o prefeito Gustavo Nunes.

OUTROS TEMAS

Todos os encontros serão mediados por psicólogos escolares, com o apoio da Equipe Pedagógica da SME e equipes diretivas das escolas envolvidas nesse primeiro momento. “O objetivo principal é que as famílias dos educandos se sintam pertencentes ao ambiente escolar, para juntos proporcionarmos um clima cada vez mais acolhedor para os alunos da rede municipal de ensino”, enfatiza a secretária de Educação de Ipatinga, Patrícia Avelar.

Outros temas que também serão abordados nos encontros seguintes são: Aprendendo a lidar com perdas e frustrações; Os conflitos fazem parte, a violência não, e Prevenção e manutenção da saúde mental do grupo familiar.

“Esperamos que esses encontros possam refletir na vida escolar e emocional de nossos alunos, promovendo uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem. Espera-se também que a família tenha na escola a confiança para juntos discutirem os mais diversos assuntos que permeiam a vida de nossos alunos. E, acima de tudo, que tanto escola quanto família saibam que ambas precisam caminhar alinhadas para que consigamos ter um ambiente de paz, propício ao desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos”, conclui Patrícia Avelar.