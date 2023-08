Na noite da última quarta-feira (16), a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Ipatinga, promoveu o Seminário de Educação Inclusiva. A iniciativa, realizada em parceria com o Sebrae, aconteceu no Instituto Cultural Usiminas.

O seminário foi direcionado a um público diversificado, incluindo professores, coordenadores pedagógicos, professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), professores do Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar Hebert de Souza (Cenam) e Assistentes da Educação Especial que atuam nas escolas municipais de Ipatinga.

Um dos momentos mais especiais da noite foi o espetáculo proporcionado pelos alunos da Escola Municipal João Reis de Souza, que emocionou a plateia. A dedicação e o talento dos alunos mostraram que a educação inclusiva está inserida no contexto escolar.

No intuito de enfatizar a importância da educação especial e destacar a necessidade da inclusão, o evento contou com a presença do médico neurologista e especialista em neuropediatria, Marcone Oliveira. Sua palestra abordou as temáticas essenciais da educação inclusiva, oferecendo uma visão atualizada e embasada sobre o assunto.

Para a secretária de Educação, Patrícia Avelar, o seminário foi um sucesso e atingiu seu objetivo. “O público lotou o teatro demostrando a importância do tema abordado. A gestão do prefeito Gustavo Nunes tem dado voz e fomentado ações que visam a inclusão. Vamos continuar trabalhando em prol de uma educação cada vez mais inclusiva”, pontuou Patrícia.