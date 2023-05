A Secretaria de Educação (SME) de Ipatinga, está promovendo nesta semana, no teatro Zélia Olguin, no bairro Cariru, um curso de educação financeira para os professores e demais profissionais que atuam na rede municipal de ensino.

Essa formação, que teve início na segunda-feira (22) e se estende até sexta (26), é uma continuidade dos direcionamentos da Lei nº 4.312, de 26/01/2022, que institui em Ipatinga a temática do empreendedorismo na rede municipal de ensino. O foco é a promoção da cultura empreendedora, e as atividades contam com a parceria do Sebrae.

“Tivemos a oportunidade de oferecer ao corpo de professores e demais colaboradores da rede municipal de ensino um importante conteúdo sobre educação financeira. Gostaria de agradecer a colaboração do Sebrae, que é especialista na temática do empreendedorismo e um grande parceiro, por mais uma vez que proporciona aos alunos uma relação saudável com o dinheiro, bem como inspira muitas vezes uma mudança de hábito na vida pessoal do professor”, ressaltou a secretária de Educação, Patrícia Avelar.

INCENTIVO

O empreendedorismo tem recebido grande ênfase no governo do prefeito Gustavo Nunes, e todas as temáticas referenciadas foram incluídas no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, compondo a grade curricular. Também têm sido viabilizadas oficinas sobre o assunto, ministradas a alunos do 1º ao 9º ano nas turmas de Educação Integral.