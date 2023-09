As inscrições para a 6ª edição do Conecta – maior evento de integração entre alunos e empresas do Vale do Aço, já estão abertas. Interessados poderão se inscrever gratuitamente neste link. O evento será no dia 18/10, das 8h às 17h, no auditório do Centro Integrado Sesi – Senai – Fiemg, em Ipatinga e terá como tema: Jovens Conectados ao Futuro da Indústria.

A iniciativa é do grupo técnico de Recursos Humanos do Conselho Estratégico, coordenado pela Fiemg Regional Vale do Aço e composto pela ArcelorMittal Monlevade, Aperam, Cenibra, Usiminas, com apoio da Fundação São Francisco Xavier.

“Nossa proposta este ano visa uma reaproximação. Dizer para os jovens que a Indústria pode ser um grande caminho para realização pessoal e profissional e dizer para a Indústria que ela precisa se reinventar para que esse encontro aconteça e os negócios prosperem. Será um momento de reflexão, escuta e humildade para todos os presentes”, destaca Vander Ferraz Neves, gerente de Pessoas da ArcelorMittal Monlevade.

IDEALIZAÇÃO

Criado em 2018, o Conecta surgiu de uma necessidade das empresas âncoras em ter no Vale do Aço eventos de alto nível, com palestrantes de renome e discussões consistentes que gerassem resultados e proporcionasse crescimento para as indústrias regional.

“O Conecta é uma das grandes conquistas do Conselho Estratégico e já entrou para o calendário de eventos da indústria. Tenho certeza que o evento proporcionará aos participantes uma nova visão de mercado, além da troca de melhores práticas e experiências”, reforça Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg no Vale do Aço.

Mais informações 31 3822-1414 I regional-va@fiemg.com.br